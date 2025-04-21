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Мир

Умер папа римский Франциск

2 минуты чтения 11:06 | Обновлено: 12:04

Понтифику было 88 лет, перед смертью он тяжело болел. О кончине предстоятеля Римско-Католической церкви, как передает Reuters, сообщили в Ватикане.

Агентство отмечает, что накануне понтифик появился на публике. Он выступил с посланием к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане по случаю Пасхи.

Ранее сообщалось о тяжелой болезни папы. Так, 14 февраля он был госпитализирован с обострением бронхита. Врачи диагностировали ему затяжной астматический респираторный криз, а также почечную недостаточность. В связи с этим главе Римско-Католической церкви провели переливание крови. Позже в Ватикане уточнили, что результаты анализов папы римского показали наличие полимикробной инфекции дыхательных путей. 

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«Все тесты, проведенные до сегодняшнего дня, свидетельствуют о сложной клинической картине», — цитировало 17 февраля агентство Reuters официальное заявление Святого Престола.

Позже в Ватикане заявляли, что состояние понтифика улучшается. В одном из сообщений пресс-службы Ватикана говорилось, что папа римский остается «в хорошем настроении, завтракает каждый день и продолжает работать из своей больничной палаты».

Папу римского выписали из больницы 23 марта. В тот день он впервые за пять недель с момента своей госпитализации появился на публике. В Ватикане тогда заявили, что понтифику потребуются два месяца на отдых и реабилитацию.

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Папа римский Франциск родился в Буэнос-Айресе в 1936 году и в миру носил имя Хорхе Марио Бергольо. Как сообщается, он получил среднее специальное образование в области химии, а также недолго работал техником-химиком. В возрасте 19 лет будущий понтифик поступил в семинарию, а затем вернулся в Аргентину и в 1963 году получил степень лиценциата философии в Колледже Святого Иосифа в Сан-Мигеле.

Главой Римско-католической церкви с именем Франциск Бергольо стал в 2013 году в возрасте 76 лет после того, как Бенедикт XVI объявил о добровольном уходе со своего поста. 

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