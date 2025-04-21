СМИ: глава Пентагона делился секретными данными с семьей и уволенными за утечки чиновниками

Главу министерства обороны США Пита Хегсета снова уличили в ненадлежащем обращении с секретными данными. На этот раз оказалось, что он делился информацией об ударах американской авиации по целям в Йемене в чате, в котором состояли его родственники, а также чиновники, отстраненные от службы за утечки. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, речь идет про групповой чат в мессенджере Signal под названием «Оборона | командное совещание», который создал сам Хегсет. При этом, как отмечает издание, глава Пентагона использовал для авторизации в нем личный, а не рабочий телефон.

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Собеседники газеты рассказали, что в чате состояли около десяти человек, среди которых были его жена Дженнифер, брат Фил, личный адвокат Тим Перпаторе, а также два американских чиновника, чьи имена не называются, которых ранее отстранили от службы из-за утечек служебной информации.

В этом чате, по данным NYT, в основном обсуждались организационные и административные вопросы. Однако Хегсет как минимум однажды отправил туда график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые американская армия использовала для нанесения ударов по объектам йеменских хуситов.

Супруга Хегсета в прошлом была продюсером на телеканале Fox News. После назначения мужа главой американского оборонного ведомства она неоднократно сопровождала его в поездках, а также присутствовала на конфиденциальных встречах мужа с иностранными лидерами.

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Ранее Хегсет уже оказывался в центре скандала, связанного с обменом секретными данными в Signal. В конце марта советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц случайно добавил в групповой чат, где обсуждались детали нанесения ударов по Йемену, главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.

После того, как журналист сообщил об этом публично, участники чата, среди которых, кроме Хегсета и Уолца были, в частности, глава Госдепартамента Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс категорически отрицали утечку. Тем не менее позже Уолц признал свою ошибку. Сообщалось, что это вызвало «разочарование» у Трампа, однако он решил не увольнять никого из участников чата.