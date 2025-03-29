СМИ: глава Пентагона ходил на секретные совещания с женой

Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену Дженнифер Хегсет, бывшего продюсера телеканала Fox News, на две конфиденциальные встречи с иностранными военными. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, которые были на совещаниях или знают о них. Ранее на этой неделе The Atlantic сообщил, что Хегсет делился секретными планами в чате в Signal, а финский исследователь обнаружил у чиновника почту на домене mail.ru.

По словам источников издания, Дженнифер Хегсет в феврале присутствовала на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на которой высокопоставленные военные обсуждали помощь Украине. Также Дженнифер была 6 марта в Пентагоне на переговорах мужа с министром обороны Великобритании Джоном Хили.

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Издание отмечает, что власти иногда выдают супругам высокопоставленных американских чиновников низкий уровень доступа к секретной информации. Однако представитель Пентагона отказался сообщить WSJ, есть ли допуск у жены Хегсета. Сама Дженнифер не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.

Нынешние и бывшие чиновники Минобороны США заявили журналистам, что супруги высокопоставленных чиновников обычно не присутствуют на заседаниях, посвященных вопросам национальной безопасности. Высокопоставленный экс-чиновник из администрации Барака Обамы сообщил, что даже бывший президент США Билл Клинтон не присутствовал на переговорах с участием его жены Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем при Обаме.

В четверг финский исследователь российской пропаганды Пекка Каллиониеми заявил, что обнаружил в утечке 2016 года почту [email protected], якобы принадлежавшую Хегсету. «Медуза» обнаружила несколько фактов, говорящих в пользу версии Каллиониеми. Во-первых, Хегсет использовал ник phegseth и в других сервисах, во-вторых, слитый пароль к этой почте mls71881 может указывать на первую жену чиновника — Мередит Ли Шварц, родившуюся 18 июля 1981 года.

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24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что ближайшие соратники Дональда Трампа добавили его в групповой чат в мессенджере Signal, в котором они в деталях обсуждали удары по позициям хуситов в Йемене. По словам журналиста, Хегсет опубликовал в этом чате полную информацию о будущих ударах, включая координаты целей и виды вооружений, с помощью которых будут нанесены удары.

В ответ Хегсет назвал Голдберга «лживым журналистом» и заявил, что никто из администрации Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны». Позднее издание Politico сообщило, что советнику президента США по национальной безопасности Майклу Уолтцу грозит отставка за то, что он случайно добавил журналиста в чат с секретными военными планами.