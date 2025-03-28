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Политика

СМИ: Трамп разочарован своим советником из-за утечки из чата с военными планами

2 минуты чтения 09:00

Президент США Дональд Трамп разочарован своим советником по нацбезпасности Майклом Уолтцем из-за утечки данных из закрытого чата с военными планами, куда добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники.

По словам неназванных собеседников телеканала, Трамп возмущен, что Уолтц допустил ошибку при администрировании закрытого чата в мессенджере Signal, созданного для координации действий высокопоставленных чиновников. Согласно скриншотам, опубликованным The Atlantic, главного редактора журнала добавил в групповой чат именно пользователь по имени Уолтц.

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Источники утверждают, что американский президент также недоволен ходом гонки за освободившееся место Уолтца в конгрессе. По их словам, несмотря на то, что республиканцы уверены в победе своего кандидата Рэнди Файна, Трамп обеспокоен, что скандал вокруг утечки данных «выставляет партию в плохом свете».

По данным телеканала, в четверг председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер обратился к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой начать расследование утечки из чата в Signal и выяснить, не была ли нарушена политика ведомства из-за распространения секретной информации. Главред The Atlantic утверждал, что в групповом чате с представителями Белого дома обсуждались удары по позициям хуситов в Йемене.

«Мне кажется, что опубликованная недавно информация носит настолько конфиденциальный характер, что, исходя из моих знаний, я бы хотел, чтобы она была засекречена», — заявил Уикер журналистам в среду.

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Ранее источники Politico в Белом доме заявили, что из-за утечки Уолтцу грозит отставка. По их словам, решение об этом Трамп собирается принять в ближайшие дни, а пока следит за освещением «этого неловкого эпизода».

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