Подчиненные Трампа обсуждали секретную операцию в чате с журналистом

Представители администрации действующего президента США Дональда Трампа добавили журналиста Джеффри Голдберга в чат, где обсуждались удары по позициям хуситов в Йемене, об этом он рассказал в колонке для издания The Atlantic. При нем чиновники и сотрудники спецслужб обсуждали секретную информацию и раскрыли имена действующих разведчиков.

Голдберг сообщил, что обсуждение происходило в мессенджере Signal, запрос на присоединение к группе ему поступил от советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уотца. Журналист решил, что с ним хотят пообщаться представители Белого дома — вместо этого он попал в чат, в котором обсуждались планируемые военные действия.

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Среди участников чата были вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Голдберг утверждает, что с решением об ударе не согласился Вэнс, он написал: «Мы совершаем ошибку». Политик приводил аргументы о том, что через Суэцкий канал проходит 40 процентов европейской торговли, а общественность может не понять этого решения США.

Голдберг отмечает, что Вэнс в чате раскритиковал и Трампа: «Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его нынешнему посланию о Европе. Есть еще один риск, что мы увидим умеренный или сильный скачок цен на нефть». Журналист заметил, что Вэнс до этого практически никогда не критиковал решения президента США публично.

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Позже директор ЦРУ Джон Рэтклифф прислал Голдбергу секретную информацию о реальных разведывательных операциях США, а Вэнс заявил, что «он просто ненавидит снова спасать Европу». Позже Пит Хегсет опубликовал полную информацию о предстоящих ударах по Йемену, включая координаты целей и типы вооружений, которые будут использоваться при атаке.

Содержащаяся в чате информация о времени начала ударов совпала с реальными действиями войск США, а участники чата начали поздравлять друг друга с успешными действиями. Журналист вышел из чата и направил запрос чиновникам, которые в нем состояли. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил подлинность чата и пообещал разобраться, как журналист попал в него. Голдберг отметил, что существование такого чата и правила общения в нем могут нарушать сразу несколько законов США.