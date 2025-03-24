Подчиненные Трампа обсуждали секретную операцию в чате с журналистом

Представители администрации действующего президента США Дональда Трампа добавили журналиста Джеффри Голдберга в чат, где обсуждались удары по позициям хуситов в Йемене, об этом он рассказал в колонке для издания The Atlantic. При нем чиновники и сотрудники спецслужб обсуждали секретную информацию и раскрыли имена действующих разведчиков.
Голдберг сообщил, что обсуждение происходило в мессенджере Signal, запрос на присоединение к группе ему поступил от советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уотца. Журналист решил, что с ним хотят пообщаться представители Белого дома — вместо этого он попал в чат, в котором обсуждались планируемые военные действия.
Среди участников чата были вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Голдберг утверждает, что с решением об ударе не согласился Вэнс, он написал: «Мы совершаем ошибку». Политик приводил аргументы о том, что через Суэцкий канал проходит 40 процентов европейской торговли, а общественность может не понять этого решения США.
Голдберг отмечает, что Вэнс в чате раскритиковал и Трампа: «Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его нынешнему посланию о Европе. Есть еще один риск, что мы увидим умеренный или сильный скачок цен на нефть». Журналист заметил, что Вэнс до этого практически никогда не критиковал решения президента США публично.
Позже директор ЦРУ Джон Рэтклифф прислал Голдбергу секретную информацию о реальных разведывательных операциях США, а Вэнс заявил, что «он просто ненавидит снова спасать Европу». Позже Пит Хегсет опубликовал полную информацию о предстоящих ударах по Йемену, включая координаты целей и типы вооружений, которые будут использоваться при атаке.
Содержащаяся в чате информация о времени начала ударов совпала с реальными действиями войск США, а участники чата начали поздравлять друг друга с успешными действиями. Журналист вышел из чата и направил запрос чиновникам, которые в нем состояли. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил подлинность чата и пообещал разобраться, как журналист попал в него. Голдберг отметил, что существование такого чата и правила общения в нем могут нарушать сразу несколько законов США.