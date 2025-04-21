Быстрая ходьба оказалась связана со снижением риска аритмии

Медики из Шотландии, Австралии и Чили выяснили, что быстрая ходьба связана со сниженным риском аритмии. На исследование обратила внимание газета The Guardian.

Авторы исследования проанализировали ответы более 420 тысяч записей из базы данных здоровья пациентов UK Biobank, в которых были ответы людей на вопросы о скорости их ходьбы. У почти 82 тысяч из них информация о скорости была наиболее точная, так как была записана с помощью акселерометра. Также ученые обращали внимание на записи о том, были ли у участников исследования диагностированы аритмии, включая фибрилляцию предсердий, брадиаритмии и желудочковые аритмии.

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В течение 13 лет наблюдений примерно у каждого десятого участника исследования развилась та или иная форма аритмии. У людей с высокой скоростью ходьбы риск развития этого состояния был на 43 процента ниже, а со средней скоростью — на 35 процентов. Медленной ученые считают скорость ниже 4,8 километра в час, а быстрой — выше 6,4 километра в час, сказано в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Heart.

В прошлом году испанские медики сообщили, что прохождение 10 тысяч шагов в день снижает риск возникновения депрессии более чем на 31 процент по сравнению с теми, кто преодолевает пять тысяч шагов в день или меньше.

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Также ученые из Великобритании обнаружили, что бег и быстрая ходьба способствуют улучшению памяти, причем эффект может длиться до 24 часов после получасовых упражнений. Ходьба бег улучшили рабочую память участников исследования примерно на пять процентов, а эпизодическую память — способности запоминать и вспоминать информацию — более чем на 2 процента.