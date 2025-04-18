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Человек или ИИ?

Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода»
2 минуты чтения 16:26 | Обновлено: 16:30
Человек или ИИ?

В апреле 2025 года ChatGPT-4.5 прошел тест Тьюринга — согласно исследованию Калифорнийского университета в Сан-Диего, уже 73% людей принимают его за человека. И это делают не только люди старшего поколения — все чаще на обман искусственного интеллекта попадаются молодые пользователи. Пройдите тест «Холода», чтобы проверить, сможете ли вы отличить реальность от работы нейросетей. 

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Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода»
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