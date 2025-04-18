Человек или ИИ?

В апреле 2025 года ChatGPT-4.5 прошел тест Тьюринга — согласно исследованию Калифорнийского университета в Сан-Диего, уже 73% людей принимают его за человека. И это делают не только люди старшего поколения — все чаще на обман искусственного интеллекта попадаются молодые пользователи. Пройдите тест «Холода», чтобы проверить, сможете ли вы отличить реальность от работы нейросетей.
Это реальный детский показ мод в костюмах еды?
А это фото индийского актера сделала нейросеть?
Этого Тома Круза сгенерировал ИИ?
Эта фотография была отправлена на конкурс фэшн-снимков Charing Cross Photo. Ее сгенерировал ИИ?
Пашинян, Макрон и Маск, они правда решили вместе сфотографироваться?
Папа римский надевал такой пуховик?
Эту фотосессию Тейлор Свифт сгенерировал ИИ?
Это фото с Бритни Спирс Пэрис Хилтон выложила в своем инстаграме и получила волну хейта. Она сгенерировала его?
В январе 2025 года Лос-Анджелес охватили пожары. Это реальный снимок тех событий?
А эта модельная фотосессия — настоящая?
Просто фото стула на льду. Как думаете, оно — реальное?
Это фото балерины на льду сгенерировала нейросеть?
Марк Цукерберг реально катался на серфе с флагом США?
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