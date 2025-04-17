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Общество

Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении

Она несколько раз ударила его ножом, по ее словам, защищая свою дочь. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
9 минут чтения 17:19 | Обновлено: 18:08
Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении

В Санкт-Петербурге под домашний арест отправили актрису Александру Дроздову. Ее обвиняют в нанесении ножевых ранений своему партнеру, актеру Илье Делю, сыгравшему в сериале «Содержанки» и фильме «Цой». По словам Дроздовой, она защищала себя и ребенка от пьяного партнера. Дель не писал на нее заявление и попросил суд не арестовывать ее. После новостей о домашнем аресте Дроздовой в соцсетях появились истории, что Дель склонен к агрессии, будучи пьяным, — еще в феврале 2025 года его бывшая жена обвиняла его в насилии. Подробности дела — в материале «Холода».

«Обычная ссора двух влюбленных людей»

По словам 26-летней актрисы Александры Дроздовой, ночью 12 апреля ее партнер, 40-летний актер Илья Дель, вернулся домой пьяным, и из-за этого у них произошел конфликт. Дроздова рассказывала сотрудникам полиции, что в соседней комнате спала ее двухлетняя дочь от первого брака, но из-за криков она проснулась и попросилась к матери. Дроздова взяла ее на руки, и тогда Дель якобы начал их толкать, и она упала на пол вместе с дочерью. 

Дроздова, по ее словам, которые приводит «Фонтанка», испугалась за дочь и, чтобы ее защитить, схватила попавшийся под руку кухонный нож и стала им отмахиваться от Деля, который продолжал толкаться. Она сказала, что нанесла актеру несколько ударов, но куда именно — не знает.

Около 3:30 ночи Дель позвонил в экстренные службы и сообщил, что истекает кровью. Камера видеонаблюдения возле дома на улице Казанская в Санкт-Петербурге, где он живет, сняла, как пострадавший садится в машину скорой без помощи медиков. Его доставили в Мариинскую больницу и провели экстренную операцию в шоковой операционной — он получил ножевые ранения в грудь и руку. 

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После операции Дель рассказал, что проходит реабилитацию, так как у него пробито легкое и ему поставили дренаж. В соцсетях он написал: «Моей жизни ничего не угрожает. Операция прошла успешно. Заращу болячки и скоро вернусь в строй». Конфликт с Дроздовой Дель назвал «обычной ссорой двух влюбленных людей». По словам его представителя, он не писал заявление в полицию.

Однако днем 12 апреля Дроздову задержали, в отношении ее возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По пункту «з» части второй 111-й статьи ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Излишне суровая мера

14 апреля состоялось избрание меры пресечения Дроздовой в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга. По версии следствия, Дроздова нанесла Делю не менее двух ударов ножом в грудь «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». На заседании она в слезах объясняла, что действовала в состоянии аффекта, так как, по ее словам, испугалась за ребенка.

«Я прошу оставить меня на свободе, так как я обязуюсь находиться по своему месту жительства, не скрываться от следствия, полностью выполнять указания следователя. Все мои действия были направлены на защиту ребенка и себя», — сказала она.

Адвокат защиты просила суд назначить Дроздовой запрет определенных действий или отпустить под залог в 500 тысяч рублей. Защита отметила, что под домашним арестом обвиняемая не сможет обеспечивать своего ребенка. «Александра не сможет ухаживать за ребенком, отводить его в детсад. Родители моей подзащитной живут в Беларуси и не смогут помочь ей», — добавила адвокат.

Во время заседания также выступила адвокат Деля, которая передала просьбу актера, находящегося в больнице, не арестовывать Дроздову. Он также попросил суд дать возможность обвиняемой продолжать обеспечивать ребенка и играть в театре. 

Дроздова на заседании суда. Кадр: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Он [Илья Дель] знаком давно с Дроздовой. Он знает ее как актрису, талантливого человека. Они состояли в отношениях. Просил, если возможно, не избирать для Дроздовой меру пресечения, связанную с домашним арестом. Он фактически в настоящий момент примирился с Дроздовой», — сказала адвокат. Кроме того, Дель просил передать, что во время конфликта с Дроздовой ее ребенок спал в другой комнате и никак не участвовал в ссоре. 

Однако следствие не увидело в доводах защиты «безусловных оснований» для мягкой меры пресечения и попросило отправить обвиняемую под домашний арест, так как в противном случае Дроздова как гражданка Беларуси может начать скрываться. В итоге суд назначил обвиняемой домашний арест до 11 июня 2025 года. Ей запретили выходить за пределы квартиры, которую она снимает в Петербурге, общаться с участниками дела, а также пользоваться телефоном и интернетом. 

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Такую меру пресечения Дель назвал излишне суровой, так как произошедшее было, по его словам, несчастным случаем. Он отметил, что надеется на мирное разрешение ситуации.

Проблемы с алкоголем

Подруга Дроздовой, с которой поговорило издание «МК в Питере», уверена, что Дель простил Дроздову и хочет ее защитить. «Я не знаю точно, что между ними произошло, но я за полную защиту Саши. Она не могла сделать это просто так, это была явная самозащита», — подчеркнула подруга, заметив, что Дель действительно мог навредить ребенку, поэтому Дроздова схватила нож. 

Илья Дель. Кадр: сериал «Лица не раскрывать»

О проблемах Деля с алкоголем в феврале 2025 года, еще до инцидента с Дроздовой, писала его бывшая жена, модель Дарья Рокотова. Она обвинила его в систематическом насилии в отношении себя и их общей дочери, а также рассказала, что в ноябре 2022 года, когда они были в браке, он ее избил так, что у нее якобы зафиксировали разрыв сетчатки глаза. Она также добавила, что знает о драках Деля с новой возлюбленной. «Саша расцарапала ему все лицо, оставила фингал под глазом», — сообщила она.

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Эти посты о насилии провисели около месяца, после чего Рокотова в марте удалила их, объяснив, что запостила это на эмоциях после скандала. «Хорошего было больше, ведь мы были вместе много лет. С Ильей мы договорились и уже простили друг друга за все, мы вышли на мирный путь», — сказала она. «Холод» запросил комментарий у Ильи Деля по поводу обвинений в насилии и абьюзе․ На момент выпуска текста он прочитал сообщение, но пока не ответил. 

Встречаются около года и помолвлены

26-летняя актриса Александра Дроздова снималась в сериалах «Последний министр», «Первый раз», «Стрим», «Солдаут» и в фильмах «Дополнительный урок», «Федя. Народный футболист». Она также состоит в труппе Театра комедии имени Акимова. 

Дроздова родилась в Беларуси, училась в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) в Санкт-Петербурге. В декабре 2023 году вышла замуж за актера БДТ им. Товстоногова Дмитрия Каргина, в браке с которым находится до сих пор. На заседании суда он тоже присутствовал. 

Совместные фото с Делем у Дроздовой появились в сентябре 2024 года. В апреле 2025 года Дель сказал, что они находятся в отношениях около года и уже помолвлены. 

40-летний актер Илья Дель снимался в таких сериалах, как «Содержанки», «Вертинский», «Заступники», «Фандорин. Азазель», а также в фильме Алексея Учителя «Цой». Кроме того, он задействован в Театре имени Ленсовета в спектаклях «Три сестры», «Воскресенье», «Бесы» и других. На следующий день после ранения он должен был сыграть главную роль в премьерном спектакле «Театральный роман», но на замену ему вышел другой актер.

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Автор:Дарья Морозова
Фото:@alexandra.drozdova.a / Instagram

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