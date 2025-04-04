Данию подозревают в геноциде

Тысячи гренландских девочек и женщин стали жертвами тайной кампании Дании по ограничению рождаемости — им устанавливали внутриматочные спирали без их ведома. Школьницы выходили из кабинетов врачей, не понимая, что с ними сделали. Многие узнали правду только спустя десятилетия, когда не смогли забеременеть. Теперь Данию обвиняют в геноциде. Как государство решило «проблему» роста населения Гренландии и чем это обернется для датских властей — в материале «Холода».

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В 1976 году 14-летняя Нэя Люберт вместе с одноклассницами прошла медицинский осмотр в школе в Гренландии, где она жила. Без согласия родителей и самой Люберт ей установили внутриматочную спираль. В 2017 году она рассказала в соцсетях о том, что с ней тогда произошло. «Государство украло мою девственность», — говорит она.

Что такое внутриматочная спираль? Внутриматочная спираль (ВМС) — средство контрацепции, которое вставляется врачом в матку женщины через влагалище. ВМС изготовляется из пластика и может иметь оболочку из меди. Срок эффективного действия в зависимости от типа спирали варьируется от трех до 12 лет. В Дании во время описываемых событий использовался тип пластиковой спирали «Петля Липпса» со сроком действия более 10 лет.

Люберт стала первой женщиной, открыто рассказавшей о принудительной установке внутриматочных спиралей в Гренландии в 1960–1970-х годах. Однако история вызвала общественный резонанс только спустя несколько лет, в 2022 году, когда датские журналистки опубликовали подкаст-расследование, доказавшее, что власти Дании намеренно сдерживали уровень рождаемости в Гренландии с помощью спиралей.

Внутриматочная спираль. Фото: Sarahmirk / Wikimedia Commons

Журналистки выяснили, что эта практика была частью кампании по «модернизации» Гренландии. В 1953 году Гренландия перестала быть датской колонией и вошла в состав Датского королевства. Власти провели в новой провинции реформы — в Гренландии улучшились экономическая ситуация и система здравоохранения. За следующие 15 лет уровень рождаемости на архипелаге увеличился почти на 80% и стал одним из самых высоких в мире.

Увеличилась и доля молодых матерей-одиночек. В 1965 году около 30% всех новорожденных появились у незамужних женщин, треть из которых была моложе 20 лет. В столице Гренландии половина младенцев рождалась вне брака.

В 13 лет она обратилась к врачу из-за «постоянной боли» внизу живота, но гинеколог установил ей еще одну спираль

Рост населения подразумевал, что государству придется тратить больше денег на регион: предоставлять жилье и социальные услуги. Чтобы сдержать этот процесс, в 1966 году власти запустили кампанию по планированию семьи, в рамках которой в Гренландии некоторым женщинам устанавливали внутриматочные спирали. Однако, по словам историка Копенгагенского университета Соэрена Руда, проект был внедрен не только из-за финансовой целесообразности, но и из-за колониальных взглядов властей.

В период с 1966 по 1970 годы спирали поставили примерно половине женщин фертильного возраста (приблизительно 4,5 тысячам из девяти тысяч). Официально кампания завершилась в 1974 году, но данных о количестве проведенных процедур после 1970 года нет.

Принудительно и без ведома

Во время расследования выяснилось, что многим женщинам устанавливали спирали после абортов и родов без их согласия, а иногда даже без их ведома. Один из источников датских журналисток шутил, что «в то время можно было прийти к врачу с жалобой на опухший палец и уйти со спиралью». После выхода расследования гренландский гинеколог рассказал, что до сих пор находит у пациенток спирали, о которых они никогда не знали.

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Процедуру проводили в том числе школьницам, таким как Люберт. По словам пострадавших женщин, установка проходила грубо, без предварительных обследований. Люберт утверждает, что ей установили увеличенную модель контрацептива Lippes Loop, которая предназначалась для рожавших женщин. Она вспоминает, что установка ощущалась, будто в нее «вонзили ножи». После этого она долго не могла забеременеть, но в 35 лет наконец родила сына.

После процедуры многие женщины страдали от сильных менструальных болей и обильных кровотечений, у части развивались инфекции, а некоторым пришлось удалить матку. «Это то же самое, что стерилизовать девочек в раннем возрасте», — считает Люберт.

Другая гренландка, Элисибангуак Йеремиассен, рассказала, что в 13 лет обратилась к врачу из-за «постоянной боли» внизу живота после установки спирали, но гинеколог вместо лечения установил ей еще одну спираль. Впоследствии ей потребовалась операция, чтобы удалить одну из них.

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Во многих случаях женщины обнаруживали у себя спирали только в 1990-х годах, когда обращались к врачам с жалобами на бесплодие. «Они пытались забеременеть в течение 10–15 лет, не зная, в чем проблема», — рассказала гинеколог Авиая Сигстад.

Рождаемость в Гренландии резко снизилась после «спиральной кампании»: если в 1966 году на архипелаге родился 1781 ребенок, то в 1972 году — всего 948.

ООН раскритиковала программу в 1974 году. Дания ответила, что Совет Гренландии не предпринял никаких мер для остановки программы, поэтому их пассивность была воспринята как молчаливое согласие. Однако Совет не имел официальных полномочий, чтобы остановить программу. Тогда ООН рекомендовала всем странам уважать право человека самостоятельно выбирать методы планирования семьи.

Расследования и компенсации

В 2022 году власти Гренландии и Дании начали официальное расследование по всем методам контрацепции, использовавшимся в регионе в период с 1960 по 1991 год (после этого здравоохранение перешло под контроль местных властей). Итоги работы представят эксперты обеих сторон в мае 2025 года.

«Нам нужно провести расследование, чтобы определить, был ли это геноцид», — говорила председатель Совета по правам человека Гренландии Кивиок Лёвстрём.

Депутат парламента Гренландии в Дании Аки-Матильда Хёг-Дам, в свою очередь, уверена, что кампания подпадает под определение геноцида, так как это «меры, направленные на предотвращение рождения детей в пределах группы». Дорис Йенсен, также депутат парламента Гренландии, призвала пересмотреть отношения между Данией и Гренландией.

Фото: Xavier Desmier / Gamma-Rapho / Getty Images

Датские политики возражают против квалификации этих действий как геноцида, утверждая, что «власти не имели намерение каким-либо образом истребить население Гренландии».

Однако начавшееся расследование не успокоило пострадавших женщин. Нэя Люберт и еще 66 женщин, которым установили спирали без их согласия, подали жалобу в датское правительство, требуя компенсацию — 300 тысяч датских крон (более 43 тысяч долларов) каждой. Они заявили, что не хотят ждать завершения расследования, чтобы добиться справедливости. Люберт полагает, что расследование официально не признает нарушение прав человека и не даст им право на компенсацию.

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Ранее датское правительство уже согласилось выплатить компенсацию шести инуитам (представителям коренного населения Гренландии), разлученным в детстве с семьями из-за государственной программы: в 1951 году власти отправили 22 гренландских ребенка в Данию для воспитания «новой элиты Гренландии». Дети должны были научиться говорить по-датски и перенять датскую культуру. В 2020 году премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла официальные извинения за эти действия правительства.

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