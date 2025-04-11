Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни

Фильмы про Джеймса Бонда выходят более 70 лет — эта франшиза стала одной из самых узнаваемых и успешных в мире. Однако имя главного героя не такое уж и уникальное — по всему миру живут сотни людей, которых зовут так же. Тезки киногероя не спасают мир от безумных злодеев, зато регулярно становятся объектом дурацких шуток и агрессии полиции. Горести обычных Джеймсов Бондов — в материале «Холода».

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Автор книг об агенте 007 Ян Флеминг дал имя самому известному британскому агенту в честь известного орнитолога — Флеминг увлекался наблюдением за птицами и читал книгу о них, автором которой был Джеймс Бонд. Орнитолог умер в 1989 году и застал успех книг и фильмов про его тезку. В феврале 1964 года Бонд даже познакомился с Флемингом лично. Писатель подарил ему свой новый роман об агенте 007 с подписью: «Настоящему Джеймсу Бонду от похитителя его личности». После смерти орнитолога упоминание о том, что его имя стало именем киногероя, включили в заголовок некролога в The New York Times.

Орнитолог Джеймс Бонд. Фото: Free Library of Philadelphia, Rare Book Department

С 1962 года в прокат вышло 25 фильмов классической бондианы. Кинофраншиза входит в топ-5 самых популярных в мире. В то же время имя Джеймс занимает первое место по популярности в США за последние 100 лет, а фамилия Бонд входит в тысячу самых распространенных в стране. Людей с именем Джеймс Бонд в мире огромное количество, и многим из них живется не так круто, как их знаменитой тезке.

О том, что имя Джеймс Бонд доставляет людям проблемы, в своем фильме «The other fellow» рассказал режиссер Мэтью Бауэр. Его картина — о 10 настоящих Джеймсах Бондах, у которых часто возникают проблемы с полицией и которые постоянно становятся объектом шуток.

«Я думал, что это будут только шутки об Aston Martin и “взболтать, но не смешивать”, но там гораздо больше всего. Они рассказали мне истории о том, как скрывались от полиции, сумасшедших фанатов Джеймса Бонда и преследователей», — говорил Бауэр.

Почти все Джеймсы Бонды, снявшиеся в фильме, рассказали, что их раздражают постоянные шутки с цитатами из фильмов и люди, которые ждут, что они представятся как «Бонд, Джеймс Бонд». А выход новой серии кинофраншизы для многих из них превращается в настоящий кошмар. Например, режиссер из Нью-Йорка по имени Джеймс Бонд рассказал, что друзья и родственники заваливают его анонсами, когда выходит новая лента франшизы.

Джеймс Бонд. Кадр: The Other Fellow / Gravitas Ventures

Окружающие уделяют тезкам агента повышенное внимание с самого детства. Один из Джеймсов Бондов рассказал, что еще в школе устал от постоянных шуток. При поступлении в колледж он попытался сменить имя, но одногруппники узнали, как его зовут, и ему «пришлось с этим жить».

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Юрист из США Джеймс Бонд вспоминает, что из-за его имени с ним хотели дружить самые крутые парни в школе. Пользователь сайта Quora рассказал, что его знакомый Джеймс Бонд использует на фейсбуке другое имя, потому что алгоритмы соцсети считают его настоящее — фейком.

«Конечно, многие люди на самом деле не верят, что вас зовут Джеймс Бонд, когда вы представляетесь. “Как вас зовут?” – “Джеймс”. “Как ваша фамилия?” – “Бонд”. Сразу возникает своего рода пауза, как будто люди ждут, что вы исправите то, что только что сказали», — рассказал Джеймс Бонд, работающий пилотом вертолета.

Один из Джеймсов Бондов рассказал, что пришел в банк, чтобы решить проблему с кредитной картой. Но вместо обслуживания клиента сотрудник банка спросил, видел ли он последний фильм франшизы с Дэниелом Крейгом.

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Большинство людей, снявшихся в «The other fellow», считают свое имя благословением и проклятием одновременно. Несколько человек рассказали, что благодаря ему привлекли внимание своих будущих жен. А британец Джеймс Бонд проникся историей своего выдуманного тезки, и это помогло ему в выборе карьеры: сейчас он служит в британской армии в Ираке.

«А я гребаный Дональд Дак»

Полиция — один из главных поставщиков проблем для Джеймсов Бондов. Правоохранители часто не верят, что людей зовут так же, как и агента 007, из-за чего начинают вести себя агрессивно. Например, британец Джеймс Бонд рассказал, что когда его машину остановили полицейские, они не поверили, что это его настоящее имя. Они решили, что он «наглый подросток, который доставляет им проблемы», и задержали его. Но после проверки документов полицейский вернулся, сказал: «Классное имя, парень», — и отпустил.

Джеймс Бонд. Кадр: The Other Fellow / Gravitas Ventures

У афроамериканца по имени Джеймс Бонд несколько раз были проблемы с полицией, а однажды его чуть не посадили в тюрьму по обвинению в убийстве. Ему было 18 лет, когда его машину остановили полицейские и попросили водительские права и регистрацию. Но удостоверения личности у Бонда с собой не было.

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«На вопрос “Как тебя зовут?” я сказал ему: “Джеймс”, — а он спросил: “У тебя есть фамилия, Джеймс?” Я ответил: “Бонд”, — и тогда он просунул руку в окно машины, схватил меня за рубашку, сказал: “Ты связался не с тем парнем и не в тот день”, — и начал вытаскивать меня через окно машины. Я говорю ему: “Пожалуйста, меня действительно зовут Джеймс Бонд”. Этого было достаточно, чтобы полицейский направил пистолет прямо мне в лицо и сказал: “Да, конечно, а я гребаный Дональд Дак, ложись на землю”», — рассказал Джеймс Бонд о своем задержании.

По словам потерпевшего, судья тоже не вошел в его положение и обвинил его в том, что он произнес свое имя в «шутливой манере».

«Я посмотрел на судью, типа: “Вы серьезно? Как я могу сказать “Джеймс Бонд” в шутливой манере, если я просто назвал свое имя?” И да, мне пришлось провести за это 60 дней в окружной тюрьме. Я знал, что надолго застрял здесь, раз меня зовут Джеймс Бонд и я черный», — рассказал он.

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В 2012 году его же обвинили в убийстве местного жителя по имени Рамон Гамильтон, который погиб во время перестрелки. Его тело с пистолетом в руке обнаружили на тротуаре. Бонд рассказал, что он был дома, когда ему позвонили и сказали, что он разыскивается по подозрению в ограблении и жестоком убийстве. По совокупности обвинений ему грозило 130 лет тюрьмы.

«Мне нужно было понять, что, черт возьми, происходит, поэтому я сел за компьютер. В интернете было написано, что Джеймс Бонд разыскивается за убийство в Саут-Бенде, штат Индиана. Я не мог есть. Мне было плохо и страшно. Новость быстро распространилась именно из-за моего имени, оно меня преследует. Если бы Том Джонсон был в розыске за убийство, я не уверен, что об этом сказали бы в новостях», — вспоминает Бонд.

В итоге суд счел доказательства вины Бонда в убийстве недостаточными и оправдал его. Бонд говорит, что арест еще больше прославил его имя, но сам он предпочел бы носить имя «Темный рыцарь»: обычно он называет себя именно так.

Джеймс Харт. Кадр: The Other Fellow / Gravitas Ventures

«Меня никогда не перестанут называть 007, меня так зовут и по сей день. Но я поправляю людей, потому что мне это не нравится. Меня больше всего бесит, если меня называют 007 и Джимом. Джим — это имя для белого человека!» — заявил Бонд.

Сменили имя и счастливы

У Джеймса Харта из США при рождении была фамилия Бонд. Он сменил ее во взрослом возрасте, потому что устал от постоянного внимания и шуток в свой адрес. Ему не нравилось, что люди не видят в нем личности.

«Джеймс Харт определенно намного счастливее, [чем Джеймс Бонд]. Сейчас у меня появилась легкость бытия. Возможно, были моменты, когда было круто быть Джеймсом Бондом, но их перевешивает вся остальная ерунда, о которой я не просил, что теперь я очень счастлив без этого», — сказал Харт.

Однако есть и обратные примеры, когда люди меняют свое имя на имя агента 007. В фильме «The other fellow» снялся швед Гуннар Шефер, который в 2007 году взял себе имя Гуннар Бонд Джеймс Шефер. Он называет себя давним поклонником Бондианы, а еще говорит, что агент 007 заменил ему отца. Тот служил в немецком флоте во время Второй мировой войны и сбежал оттуда в Швецию, где обзавелся семьей.

Гуннар Бонд Джеймс Шефер. Кадр: The Other Fellow / Gravitas Ventures

Когда Шеферу было два года, его отец не вернулся домой из поездки. Мать не хотела говорить, что именно случилось, а в 1969 году Интерпол признал его мертвым. Кем был его отец, Шеферу выяснить не удалось, поэтому в детстве он находил утешение в романах о Джеймсе Бонде и представлял, что его отец был секретным агентом. В 2002 году Гуннар открыл музей Джеймса Бонда в городе Нюбру на юге Швеции.