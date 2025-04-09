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Мир

Гражданин Китая рассказал о взятке за возможность воевать с российской армией против Украины

2 минуты чтения 17:56 | Обновлено: 17:58

Взятый ВСУ в плен гражданин Китая назвал причины, которые побудили его пойти служить в российскую армию. Согласно рассказу представителей украинских властей в Луганске, опубликованному «Украинской правдой», житель КНР заплатил посреднику 300 тысяч рублей за возможность попасть на войну и получить гражданство России.

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Военнопленные находятся в уязвимом и зависимом положении перед представителями страны, против которой они ранее воевали, поэтому нельзя быть уверенными в искренности их ответов в подобной ситуации.

Гражданин Китая был одним из трех военных, которые попали в плен во время боев у поселка Белогоровка, — штурмовая группа решила сдаться бойцам 81-й отдельной механизированной бригады ВСУ, «оказавшись под огневым давлением», пишет «Украинская правда».

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о двух сдавшихся в плен гражданах КНР. По его словам, у украинской стороны есть документы, банковские карты и персональные данные обоих иностранцев. Зеленский заявил, что у него есть информация о наличии в «подразделениях оккупантов» значительно большего числа «таких граждан Китая».

Представитель властей Луганской области сказал, что взятый в плен китаец, о которого ему известно, рассказал о прохождении учебной боевой подготовки в оккупированной части региона. По словам чиновника, подготовку проходила целая группа, сформированная из граждан КНР, — ее участников учили базовым военным навыкам на русском языке, «с применением жестов и мобильного переводчика».

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Некоторые участники группы «имели в КНР проблемы с законом», заявил чиновник. Во время боевых действий, пойдя на штурм украинских позиций, китаец оказался не способен «в полной мере ориентироваться» в боевой обстановке, рассказал собеседник «Украинской правды».

Сейчас пленный сотрудничает со следственными органами, его личность и гражданство удалось подтвердить. Семья гражданина КНР знала о намерениях своего родственника поехать в Россию, однако официально он покинул свою страну как турист.

С конца прошлого года власти Украины и Южной Кореи сообщали о принимающих участие в боях на стороне России тысячах граждан Северной Кореи. В конце марта Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил об отправке на войну с Украиной нового контингента солдат из КНДР. Южнокорейские военные утверждали, что северокорейская армия потеряла на войне России с Украиной около четырех тысяч человек.

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