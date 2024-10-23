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Мир

СМИ: отправка северокорейских солдат на войну в Украину оказалась прописана в договоре между Россией и КНДР

2 минуты чтения 23.10.2024

Пхеньян получил право на отправку своих солдат на фронт в Украине благодаря секретному пункту договора, заключенного Россией и КНДР в июне. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего российского разведчика, знакомого с деталями соглашения.

По его словам, в соответствии с соглашением Пхеньян может направить на фронт в Украину первую волну своих военных численностью примерно в тысячу солдат, а позже планируется отправка дополнительных подразделений.

Собеседник издания пояснил, что Северная Корея заинтересована в отправке своих солдат на войну для того, чтобы они могли получить реальный боевой опыт, а северокорейское командование — узнать, как выиграть войну на истощение и победить противника при помощи артиллерии.

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К этой версии также склоняются американские аналитики. «Никакие учения не могут воспроизвести реальный военный опыт, и это может принести дивиденды в случае, если на Корейском полуострове начнется новый конфликт», — сказал изданию  научный сотрудник по ядерной безопасности американского аналитического центра в Rand Corporation Бенджамин Р. Янг.

Ранее представители разведки Южной Кореи заявили, что им известно о планах Пхеньяна отправить воевать на стороне России в Украине 10-12 тысяч бойцов своих элитных армейских подразделений.

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В ответ в Сеуле приступили к разработке плана по отправке своих военных на помощь Киеву. Речь идет в первую очередь об офицерах разведки, которые могли бы выступать в качестве переводчиков, участвовать в допросах захваченных в плен северных корейцев, а также консультировать украинское командование по вопросам тактики и боевых возможностей военных из Северной Кореи.

В свою очередь, представительство КНДР в ООН назвало сообщения об отправке северокорейских солдат на войну в Украину «беспочвенными слухами».

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