Северная Корея отправила еще несколько тысяч солдат на войну с Украиной

Северная Корея направила в Россию дополнительно три тысячи солдат, артиллерию и боеприпасы, сообщило информагентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Из 11 тысяч солдат, отправленных на войну с Украиной в прошлом году, погибли примерно четыре тысячи, заявили южнокорейские военные.

Новые три тысячи солдат были отправлены из КНДР в Россию с января по февраль, уточнили представители генштаба Южной Кореи. Помимо солдат в Россию за два месяца было отправлено «значительное количество» баллистических ракет малой дальности и около 220 единиц артиллерии, в том числе 170-миллиметровые самоходные гаубицы и 240-миллиметровые ракетные установки.

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В Южнокорейском генштабе признались, что опасаются углубления военного сотрудничества Северной Кореи и России, так как это может привести к передаче Пхеньяну передовых военных технологий в обмен на отправку войск для войны с Украиной.

КНДР в ближайшее время собирается запустить новый военный спутник-шпион, заявили «Рёнхап» в генштабе. Южнокорейские военные сказали, что следят за «возможными провокациями», включая запуски северокорейских твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты подводного базирования.

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Северная Корея в зимнее время провела меньшее количество военных учений по сравнению с прошлым годом, сообщили представители южнокорейского генштаба. Они объяснили это мобилизацией солдат на различные строительные работы в КНДР, а также развертыванием военного контингента в России.

Попавшие в украинский плен северокорейские солдаты рассказали The Wall Street Journal, как командиры мотивировали их воевать, говоря, что на стороне Украины сражается южнокорейская армия. По словам пленных, воевавшим в Курской области северокорейцам объясняли, что они помогают освободить Россию от оккупационных украинских войск.