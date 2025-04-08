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Политика

Зеленский рассказал о воюющих на стороне России гражданах Китая

2 минуты чтения 16:48

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе подразделений российской армии.

Зеленский утверждает, что у украинской стороны есть документы, банковские карты и «личные данные» пленных китайцев. Он также опубликовал видео, на котором виден один из пленных, предположительно гражданин Китая. Политик отметил, что ВСУ обнаружили двоих иностранцев на территории Донецкой области.

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Президент Украины также сообщил, что поручил министру иностранных дел страны Андрею Сибиге немедленно связаться с Пекином и выяснить, как «Китай собирается на это реагировать». Пленные солдаты, по его словам, находятся в распоряжении Службы безопасности Украины, а разведка, военные и силовики проводят дополнительное расследование.

«Имеем информацию о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое», — утверждает Зеленский. Он отметил, что считает факт обнаружения воюющих на стороне России китайцев подтверждением того, что Россия не планирует окончание конфликта и готова воевать дальше.

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Политик назвал участие граждан Китая в войне «прямым или косвенным» вовлечением страны в конфликт со стороны России. «На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет мира», — подчеркнул президент Украины.

Ранее Украина заявляла об обнаружении на фронте солдат из КНДР, одному из которых в российской армии выдали документы на имя жителя Тывы. Власти России не признали участие северокорейских солдат и соединений в войне с Украиной, западные СМИ писали об их численности в несколько десятков тысяч человек и высоких боевых потерях из-за неслаженности действий с российскими войсками.

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