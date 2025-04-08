Спонсоры президентской кампании Трампа раскритиковали введение пошлин

Крупнейшие спонсоры президентской кампании Дональда Трампа раскритиковали его решение ввести «зеркальные» пошлины от 10 до 50% в отношении более 200 стран. А один из его главных соратников — миллиардер Илон Маск — лично попросил президента США отменить их, но не смог добиться успеха. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, пишет The Washington Post.

Так, Маск, который курирует Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), в выходные раскритиковал советника президента по торговой политике Питера Наварро, который, как пишет издание, сыграл ключевую роль в разработке плана о введении пошлин.

«Получить степень доктора экономических наук в Гарварде — это плохо, а не хорошо», — написал Маск в принадлежащей ему соцсети X.

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Миллиардер также лично просил Трампа пересмотреть тарифы. The Washington Post пишет, что новые пошлины вызвали «самые громкие разногласия» между Трампом и одним из его главных советников, который потратил на его президентскую кампанию и поддержку других республиканцев почти 290 миллионов долларов.

С критикой в адрес введенных пошлин также выступил давний спонсор республиканцев, соучредитель американской торговой сети магазинов стройматериалов Home Depot Кен Лангон. В интервью Financial Times он заявил, что тарифы слишком высокие,предположив, что Трампа «плохо информируют» в этом вопросе. При этом 46% пошлину для Вьетнама он назвал «чушью собачьей», а дополнительный тариф для Китая в размере 34% посчитал «слишком агрессивным». По его мнению, можно было ввести ставку в 10%, а затем сесть за стол переговоров со всеми участниками торгового процесса.

В свою очередь, еще один спонсор президентской кампании Трампа, миллиардер Билл Экман назвал пошлины «серьезной политической ошибкой» и предрек миру сначала «экономическую ядерную войну», а затем «экономическую ядерную зиму», которая может растянуться на десятилетия.. А исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в ежегодном письме акционерам заявил, что тарифы — это проблема и предупредил, что они «вероятно, приведут к росту инфляции».

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О введении импортных пошлин против десятков стран администрация Трампа объявила 2 апреля. Новые тарифы спровоцировали падение индексов мировых рынков, а также курса доллара по отношению к валютам ключевых партнеров США. Также нефть марки Brent обвалилась до четырехлетнего минимума, а крипторынок потерял десятки миллиардов капитализации лишь за сутки.