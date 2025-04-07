Поддержавший Трампа миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму» из-за пошлин

Запланированное на 9 апреля введение США глобальных пошлин в отношении множества стран мира, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп, приведет к началу «экономической ядерной войны». Она, в свою очередь, закончится «экономической ядерной зимой», которая может продлиться десятилетия. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский миллиардер Билл Экман, поддержавший Трампа на выборах 2024 года.

По его словам, объявленные Трампом пошлины ударят не только по крупным компаниям, но нанесут гораздо больший ущерб малому и среднему бизнесу, который просто не сможет пережить внезапно возросшие издержки.

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«Бизнес — это игра на доверии. Президент теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру. Последствия для нашей страны и миллионов наших граждан, которые поддержали президента, в частности для потребителей с низкими доходами, которые и так испытывают огромный экономический стресс, будут крайне негативными. Это не то, за что мы голосовали», — подчеркнул Экман.

При этом он предложил заморозить вступление пошлин в силу и «провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные пошлинные соглашения, привлечь в нашу страну новые инвестиции на триллионы долларов». «В ином случае, мы движемся к экономической ядерной зиме, которую сами и создали, и нам следует затаиться. Пусть возобладает хладнокровие», — написал бизнесмен.

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В то же время сам Трамп назвал «глупым» вопрос журналиста о том, как сильно еще упадут фондовые рынки из-за решения о введении пошлин. «Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — заявил он, общаясь с прессой на борту своего самолета.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10% до 50% в отношении практически всех торговых партнеров США. Среди прочих в список обложенных пошлинами стран и территорий попали даже необитаемые острова Херд и Макдональд. После объявления о введении пошлин американский фондовый рынок всего за несколько дней потерял более шести триллионов долларов.