Россиянка заявила о грозящем ей выдворении из Швеции

Активистка и исследовательница Дарья Руднева заявила, что власти Швеции приняли решение депортировать ее из страны из-за «угрозы национальной безопасности», сообщает Sveriges Radio со ссылкой на слова самой Рудневой. Она также отметила, что ей могут на 20 лет запретить посещать Швецию и страны Шенгенского соглашения.

Руднева утверждает, что это решение связано с ее научной деятельностью — она занимается теоретическими исследованиями в области математики в Стокгольмском университете. По информации Sveriges Radio, шведские власти считают, что результаты ее работы могут быть использованы Россией в военных целях.

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Журналисты сообщают, что о подозрениях в адрес Рудневой заявил и ее университет. По их информации, в 2022 году она несколько раз пыталась задавать «странные» вопросы сотрудникам института, в который не была зачислена. Среди них якобы был и вопрос о порядке действий властей Швеции во время гипотетического применения Россией ядерного оружия.

Руднева отвергает эти обвинения и считает их «смехотворными». В интервью девушка также подтверждает, что является антивоенной активисткой. По ее словам, она была сооснователем «Антивоенного комитета» в Швеции. Как отмечает «Медиазона», на сайте организации Руднева упомянута как участница и активистка, а другие участники «Антивоенного комитета» утверждают, что ее исключили из движения еще весной 2022 года.

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Первое решение о депортации в адрес Рудневой шведские власти вынесли еще в декабре 2023 года, повторное — в июне 2024 года. Она обжаловала это решение и в настоящий момент находится на территории страны. В интервью она заявила, что больше не хочет оставаться в Швеции и считает приезд сюда «одной из самых больших ошибок в жизни».