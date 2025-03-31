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Мир

Нехватка глубокого сна уменьшает объем мозга

2 минуты чтения 16:04 | Обновлено: 16:05

Нехватка глубокого сна ускоряет ухудшение работы частей мозга, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Об этом CNN сообщила исследователь сна из Йельской школы медицины в Нью-Хейвене Гавон Чо.

«Мы обнаружили, что объем части мозга, называемой нижней теменной областью, уменьшился у людей с недостаточным медленным и быстрым сном. Эта часть мозга синтезирует сенсорную информацию, включая зрительно-пространственную информацию, поэтому вполне логично, что она демонстрирует нейродегенерацию на ранней стадии заболевания», — объяснила изданию ученая.

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Исследователи сна советуют засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Также здоровому сну помогают успокаивающие занятия перед сном и отсутствие излишней стимуляции в виде, например, никотина, кофеина или использования смартфона. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, взрослые должны спать около семи-восьми часов, из которых около четверти времени будет приходиться на глубокий сон.

В марте неврологи из Массачусетской больницы общего профиля представили тест AROMHA, с помощью которого можно оценивать состояние здоровья мозга по способности воспринимать запахи. Во время этого теста испытуемый должен определять, запоминать и сравнивать различные запахи. Медики обнаружили, что с возрастом способность воспринимать запахи ухудшается, при этом результаты у пожилых людей с симптомами деменции оказались ниже, чем у людей без когнитивных нарушений.

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Исследователи из США выяснили, что дневная сонливость также может быть симптомом, указывающим на развитие деменции.

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