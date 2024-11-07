Дневная сонливость может быть связана с предшествующим деменции синдромом

Американские исследователи выяснили, что пожилые люди, которые испытывают сонливость в течение дня или не проявляют интереса к работе из-за проблем со сном, могут быть более склонны к развитию синдрома, способного привести к деменции. Об этом сообщает EurekAlert.

Как пишет издание, люди с таким синдромом медленно ходят и отмечают, что у них есть некоторые проблемы с памятью, хотя у них нет официально подтвержденной инвалидности или деменции. Это состояние, называемое моторно-когнитивным синдромом, может возникнуть до развития деменции.

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«Наши результаты подчеркивают необходимость скрининга на наличие проблем со сном. Существует вероятность того, что люди смогут получить помощь в решении проблем со сном и предотвратить снижение когнитивных способностей на более поздних этапах жизни», — заявил доктор медицинских наук Виктуар Лерой из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе.

В исследовании приняли участие 445 человек со средним возрастом 76 лет, не страдающих деменцией. В начале исследования участники прошли опрос, в ходе которого им задавали вопросы про сон. Также участников расспросили о проблемах с памятью и проверили скорость их ходьбы на беговой дорожке в начале исследования. Затем ученые наблюдали за скоростью ходьбы в течение трех лет.

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177 человек в ходе опроса заявили, что они плохо спят. Моторно-когнитивный синдром в начале исследования наблюдался у 42 человек, еще у 36 человек этот синдром развился в ходе исследования, причем синдром проявился у 35,5% людей, испытывающих сонливость, и только у 6,7% людей, которые на нее не жаловались.

После того как исследователи сделали поправку на другие факторы, которые могут повлиять на риск развития синдрома — например, возраст и депрессия, — они пришли к выводу, что у людей с чрезмерной сонливостью и отсутствием интереса к активным действиям в течение дня вероятность развития синдрома была более чем в три раза выше, чем у тех, кто не имел этих проблем со сном.

Ученые заявили, что необходимо провести дополнительные исследования, и добавили, что в проведенном ими эксперименте могут возникнуть неточности, поскольку данные о качестве сна сообщали сами респонденты.