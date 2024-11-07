EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Дневная сонливость может быть связана с предшествующим деменции синдромом

14:22 07.11.2024

Американские исследователи выяснили, что пожилые люди, которые испытывают сонливость в течение дня или не проявляют интереса к работе из-за проблем со сном, могут быть более склонны к развитию синдрома, способного привести к деменции. Об этом сообщает EurekAlert.

Как пишет издание, люди с таким синдромом медленно ходят и отмечают, что у них есть некоторые проблемы с памятью, хотя у них нет официально подтвержденной инвалидности или деменции. Это состояние, называемое моторно-когнитивным синдромом, может возникнуть до развития деменции.

Стоит ли замораживать яйцеклетки
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
Общество5 минут чтения

«Наши результаты подчеркивают необходимость скрининга на наличие проблем со сном. Существует вероятность того, что люди смогут получить помощь в решении проблем со сном и предотвратить снижение когнитивных способностей на более поздних этапах жизни», — заявил доктор медицинских наук Виктуар Лерой из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе.

В исследовании приняли участие 445 человек со средним возрастом 76 лет, не страдающих деменцией. В начале исследования участники прошли опрос, в ходе которого им задавали вопросы про сон. Также участников расспросили о проблемах с памятью и проверили скорость их ходьбы на беговой дорожке в начале исследования. Затем ученые наблюдали за скоростью ходьбы в течение трех лет.

Трамп выиграл выборы
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
Мир10 минут чтения

177 человек в ходе опроса заявили, что они плохо спят. Моторно-когнитивный синдром в начале исследования наблюдался у 42 человек, еще у 36 человек этот синдром развился в ходе исследования, причем синдром проявился у 35,5% людей, испытывающих сонливость, и только у 6,7% людей, которые на нее не жаловались.

После того как исследователи сделали поправку на другие факторы, которые могут повлиять на риск развития синдрома — например, возраст и депрессия, — они пришли к выводу, что у людей с чрезмерной сонливостью и отсутствием интереса к активным действиям в течение дня вероятность развития синдрома была более чем в три раза выше, чем у тех, кто не имел этих проблем со сном.

Ученые заявили, что необходимо провести дополнительные исследования, и добавили, что в проведенном ими эксперименте могут возникнуть неточности, поскольку данные о качестве сна сообщали сами респонденты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Общество
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию
9 минут чтения
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Мир
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
9 минут чтения
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Общество
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
5 минут чтения
Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.