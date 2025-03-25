Нарушение обоняния может указывать на начало нарушений работы мозга

Неврологи из Массачусетской больницы общего профиля разработали тест AROMHA, с помощью которого можно оценить состояние здоровья мозга по способности человека воспринимать запахи. Новый метод, который должен помочь диагностировать деменцию на ранней стадии, ученые описали в журнале Scientific Reports.

В рамках 45-минутного теста AROMHA участники должны угадывать запахи веществ, расположенных под этикетками на специальных карточках. Пациенты вводили ответы в веб-приложение. Тестирование можно пройти как самостоятельно у себя дома, так и в присутствии специалиста, — эти условия не оказали существенного влияния на результаты.

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На первом этапе теста AROMHA испытуемые должны были определить девять запахов: ментола, гвоздики, кожи, клубники, сирени, ананаса, дыма, мыла и винограда. После отклеивания каждой этикетки участники должны были сообщить, насколько интенсивным был запах, выбрать один вариант ответа из четырех, а потом ответить, насколько они уверены в ответе.

Во второй части эксперимента было уже 18 запахов: девять из первой части, а также ароматы кофе, персика, шоколада, апельсина, грязи, банана, лимона, жевательной резинки и розы. Участники сначала отвечали, был ли каждый из запахов на первом этапе, а потом также должны были назвать запах и оценить свою степень уверенности.

В конце участникам предлагали 10 пар, собранных из уже знакомых 18 запахов. Испытуемые должны были определить, одинаковые ли запахи представлены в каждой из пар.

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Медики обнаружили, что способность распознавать, запоминать и различать запахи ухудшается с возрастом. При этом результаты пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями оказались ниже, чем у их ровесников без признаков деменции. По мнению ученых, в будущем их тест можно будет использовать для прогнозирования развития нейродегенеративных заболеваний.

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