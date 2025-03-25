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Мир

СМИ: советнику Трампа грозит отставка из-за журналиста в чате с военными планами

2 минуты чтения 17:41 | Обновлено: 17:42

Советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Уотцу грозит отставка из-за утечки секретной информации, сообщили источники Politico. Глава безопасности Белого дома случайно добавил журналиста в Signal-чат, где обсуждались планы ударов по хуситам.

Журналист, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг, опубликовал колонку, где рассказал, что запрос на присоединение к чату поступил от Уотца. Вскоре после публикации в Белом доме началось обсуждение предложения отправить советника по национальной безопасности в отставку, рассказали собеседники Politico.

Решение еще не принято, но Трамп собирается принять решение в ближайшие день-два, а пока следит за освещением «этого неловкого эпизода», сообщило издание со ссылкой на три высокопоставленных источника в Белом доме.

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«Половина говорит, что Уолтц не выживет и не должен выжить», — сказал один из чиновников. Два других собеседника Politico сочли, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не ставить президента в «плохое положение».

«Было безрассудно не проверить, кто находится на связи. Было безрассудно вести разговор по Signal. Советник по национальной безопасности не может быть безрассудным», — перечислил претензии к Уолтцу один из чиновников.

Еще один человек, близкий к администрации Трампа, заявил журналистам, что «все в Белом доме согласны с одним: Майк Уолтц — гребаный идиот».

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Четвертый источник Politico в Белом доме сказал, что будущее Уолтца во многом зависит от того, как лично Трамп относится к «Сигналгейту». Источник напомнил об участии в чате с журналистом других чиновников администрации.

Трамп может быть недоволен вице-президентом Джеем Вэнсом — за то, что тот в чате «отступил от внешнеполитического курса администрации», — или нацелиться на министра бороны Пита Хегсета как на того, кто поделился в чате секретными данными, сказал собеседник Politico.

По словам одного из чиновников, Трамп уже говорил с Уолтцем после «Сигналгейта», а затем назвал удары по хуситам очень успешными и эффективными. Президент по-прежнему «полностью доверяет» своей команде, включая советника по национальной безопасности Уолтца, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Накануне Хегсет заявил, что никто из представителей администрации Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в чат с главным редактором The Atlantic.

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