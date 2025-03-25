Глава Пентагона отверг отправку военных планов в чат с журналистом

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что никто из представителей администрации американского президента Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в чат, куда случайно добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом пишет CNN.

Днем ранее The Atlantic опубликовал колонку Голдберга, в которой он рассказал про обсуждение высокопоставленными лицами США готовящихся ударов по позициям хуситов. В материале сообщалось, что Хегсет опубликовал полную информацию о предстоящих ударах по Йемену, включая координаты целей и виды вооружений, которые планировалось использовать.

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«Никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — заявил Хегсет журналистам.

Самого Голдберга глава Пентагона назвал «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом», пишет СNN.

Два источник издания ранее сообщили, что американский президент был проинформирован про публикацию The Atlantic. По их словам, во время брифинга он выразил презрение к Голдбергу.

CNN пишет, что президент «давно недолюбливает» главного редактора The Atlantic. По данным издания, в 2020 году Голдберг заявил, что Трамп называл погибших на войне американцев «неудачниками» и «лохами», после чего отношение к нему изменилось.

«Нельзя было выбрать худшего человека, чем Голдберг, чтобы добавить в этот чат?» — вопросил неназванный источник, близкий к Трампу.

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В своей колонке Голдберг рассказал, что обсуждение велось в мессенджере Signal, а запрос на присоединение ему якобы отправил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. Журналист подумал, что его пригласили для беседы с представителями Белого дома, но вместо этого оказался в чате, где обсуждали планы военных действий.

Вечером 24 марта представители Белого дома заявили, что Трамп по-прежнему поддерживает Уолтца и не планирует его увольнять.