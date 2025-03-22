СК обвинил «недружественные спецслужбы» в организации теракта в «Крокусе»

Следственный комитет утверждает, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» спланировали и организовали «спецслужбы недружественного государства», чтобы «дестабилизировать обстановку в России». Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в отчете о расследовании, опубликованном в годовщину атаки. Также СК сообщил, что по делу о теракте задержаны 19 обвиняемых, они находятся под стражей.

Сегодня около концертного зала был открыт мемориал жертвам теракта. Он представляет собой две стелы из черного гранита с белыми журавлями. Проект памятника разработал президент Crocus Group Араз Агаларов, сообщает «Коммерсант».

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Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» 22 марта прошлого года перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли огонь по зрителям и устроили пожар. В результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Вилаят Хорасан», при этом российские власти связывают атаку с действиями украинских и западных спецслужб.

После нападения террористы за 15 часов смогли проехать 550 километров в сторону границы России с Беларусью и Украиной. Они были задержаны в Брянской области. СК утверждает, что террористы собирались попасть в Киев, чтобы получить вознаграждение, также следствие опубликовало кадры с украинскими военными, якобы найденные в телефоне одного из террористов. По версии Александра Лукашенко, террористы сначала пытались выехать в Беларусь, а после неудачной попытки начали двигаться в сторону границы России с Украиной.

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Газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщала, что американская разведка предупредила российские спецслужбы об угрозе нападения террористов Исламского государства на «Крокус» за две недели до теракта. По словам источников агентства Reuters, также о теракте Россию предупреждал Иран.

Теракт против мирных жителей также осудил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он утверждает, что Россия знала о теракте в «Крокусе» с 15 февраля.

Генпрокурор Игорь Краснов в июле заявил, что теракт стал возможен в том числе из-за «просчетов» российских властей в вопросе противодействия терроризму.