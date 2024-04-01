Иран предупреждал Россию об угрозе теракта незадолго до нападения на «Крокус» 

Иранские власти предупреждали Россию об угрозе теракта незадолго до атаки террористов на «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. По их словам, предупреждение о готовящемся теракте пришло из Тегерана в Москву за несколько дней до нападения террористов на «Крокус».

Источники рассказали агентству, что получили информацию о готовящемся нападении в ходе допросов боевиков, которые были арестованы в рамках дела о взрывах в Иране 3 января. Так еще в середине января иранские спецслужбы заявили об аресте командира базирующегося в Афганистане филиала ИГИЛ-К, который ранее взял на себя ответственность за теракт в «Крокусе».

«Они [члены ИГИЛ-К] получили инструкции по подготовке к крупной операции в России... Один из [арестованных в Иране] террористов сказал, что некоторые члены группы уже отправились в Россию», — сообщил один из собеседников Reuters.

Ранее газета The New York Times писала, что о готовящемся теракте российские спецслужбы предупреждала и американская разведка. По данным издания, ЦРУ передало российским коллегам информацию о том, что атаку готовит афганский филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан».

При этом, по данным издания, передать Москве более подробную информацию о готовящемся нападении американской разведке не позволили опасения раскрыть раскрыть свои источники и методы работы.

На следующий день после теракта в «Крокусе» российские силовики заявили о задержании 11 подозреваемых в причастности к нападению. четверых непосредственных исполнителей теракта задержали в Брянской области. ФСБ тогда сообщила, что они намеревались пересечь границу с Украиной и имели на той стороне «соответствующие контакты».

31 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила в причастности к теракту в «Крокусе» Украину. До того о причастности к подготовке нападения на «Крокус» Великобритании и США заявлял директор ФСБ Александр Бортников.

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