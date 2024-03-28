Россия знала о подготовке теракта в «Крокусе» еще в середине февраля

Российские спецслужбы располагали данными о подготовке теракта в московском «Крокус Сити Холле» еще 15 февраля. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, информация о готовящемся теракте пришла через разведуправление группировки российских войск в Сирии и оттуда «ушла на Москву».

«И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда», — заявил Буданов, выступая на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

Буданов утверждает, что в Кремле знали откуда и через какие страны в Россию прибудут террористы, но не приняли никаких мер.

«Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первое — это, как у них принято, борьба “башен”, чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить по всему Украину», — предположил начальник ГУР.

Он отметил, что российские власти уже трижды меняли версии того, что произошло в «Крокусе».

«Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», ― заявил Буданов.

Четверых предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» задержали в Брянской области 23 марта. После этого силовики заявили, что террористы двигались в сторону Украины и имели там «соответствующие контакты».

Позже глава ФСБ России Александр Бортников обвинил в причастности к теракту США, Великобританию и Украину.

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