Генпрокурор объяснил теракты в «Крокусе» и Дагестане просчетами властей

Террористические атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», а также в дагестанских городах Дербент и Махачкала, стали возможны в том числе благодаря просчетам властей. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая на коллегии ведомства. Видео выступления было опубликовано в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры.

«Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», — сказал Краснов.

По его словам, «совершением террористических актов в Московской области, Республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов атаковали зрителей концерта рок-группы «Пикник», который должен был состояться в этот вечер. Они открыли огонь из автоматического оружия, а затем подожгли здание, вследствие чего оно полностью выгорело. В результате, по официальным данным, погибли 145 человек и еще более 500 пострадали.

Фигурантами дела о нападении на «Крокус» стали около 20 человек, большинство из них, включая непосредственных исполнителей теракта, арестованы. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Вилаят Хорасан», однако российские власти обвинили в его организации Украину, а также США и Великобританию.

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23 июня 2024 года группа вооруженных террористов атаковала православный храм, синагогу и пост ДПС в Дагестане. В результате погибли 22 человека — 17 полицейских и пятеро гражданских, включая православного священника. Шестеро террористов также были убиты. Среди нападавших оказались сыновья и племянник действующего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его исключили из партии «Единая Россия», а позже арестовали.

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