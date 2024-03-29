СК заявил о намерении террористов из «Крокуса» получить вознаграждение в Киеве

Следственный комитет заявил, что боевики, совершившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», намеревались пересечь российско-украинскую границу, чтобы поехать в Киев и якобы получить там вознаграждение. Пост опубликован в телеграм-канале ведомства.

Как утверждает СК, обвиняемые в совершении теракта рассказали, что их действия при подготовке и совершении теракта координировал через Telegram некий мужчина. Он представился под псевдонимом.

«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — заявили в ведомстве.

Ранее в СК заявили, что фигуранты дела о теракте получали «значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины». Сегодня СМИ сообщили об обысках в офисе криптобиржи Beribit в центре «Москва-сити». По данным Mash, обыск прошел и в офисе криптобиржи ABCeX, которая, как заметили «Важные истории», начала работать за месяц до теракта. СМИ связали обыски с терактом в «Крокус Сити Холле».

По утверждениям источника SHOT, на допросе один из задержанных по делу о теракте Шамсиддин Фаридуни рассказал, что полмиллиона рублей обещали заплатить всем четверым исполнителям, а не каждому. На карту Фаридуни перевели «предоплату» (250 тысяч рублей) несколькими транзакциями. Ее он потерял в лесу, когда бегал от силовиков при задержании.

«Важные истории» обнаружили криптокошелек, связанный с «Вилаятом Хорасан» (таджикским крылом ИГИЛ). После теракта, как заметили журналисты, оттуда вывели сумму, эквивалентную озвученной Фаридуни.

По делу о теракте в «Крокусе» арестованы девять человек. 24 марта Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четверых предполагаемых исполнителей теракта — помимо Фаридуни, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов. В суде на них были заметны следы пыток и избиений. До заседания силовики распространили записи и снимки с пытками задержанных.

Позже в СИЗО отправили Диловара Исломова — бывшего владельца машины «Рено», использовавшейся боевиками при нападении. Под арестом оказались его брат Амичон и отец Исроил. СМИ писали, что Диловар после того, как узнал о теракте. Его обвинили в пособничестве террористам. В СИЗО также отправили Алишера Касимова, сдавшего квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта, и Назримада Лутфуллои. Глава СК Александр Бастрыкин утверждал, что последний задержанный участвовал в «схеме финансирования террористов».

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