СК опубликовал «свидетельства» связи теракта в «Крокусе» и войны в Украине

Следственный комитет опубликовал фотографии, якобы найденные в телефоне одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта. Соответствующие кадры и комментарии ведомства появились в официальном телеграм-канале СК.

В опубликованном видео сначала показан разобранный на части мобильный телефон, якобы принадлежавший одному из террористов, который, как сообщили в СК, пытался его уничтожить перед задержанием. Далее в ролике показаны обнаруженные в памяти аппарата изображения.

Среди них скриншоты «Яндекс.Карт» с изображениями входов в «Крокус». «Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание “Крокус Сити Холла” и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что «в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

В нарезке кадров, опубликованной СК, действительно присутствуют несколько фотографий, вероятно, украинских военнослужащих, позирующих на фоне разрушенных зданий.

Как отметили в СК, «указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции».

О причастности к теракту в «Крокусе» Украины российские силовики впервые заявили уже на следующий день после теракта. Тогда ФСБ сообщила, что четверо нападавших были задержаны в Брянской области, куда они поехали, направляясь к украинской границе. Позже директор ФСБ Александр Бортников также заявил о причастности к теракту США и Великобритании.

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