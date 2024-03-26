Лукашенко вопреки Путину заявил о попытке террористов выехать в Беларусь

Александр Лукашенко представил свою версию происходящего после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Он заявил, что террористы пытались сначала выехать из России в Беларусь, а уже после неудачной попытки двинулись в сторону границы РФ с Украиной. Его слова приводит агентство «Белта».

По словам Лукашенко, подозреваемые в атаке на концертный зал не смогли попасть в Беларусь из-за мобилизации большого количества беларусских силовиков.

«Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы — у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ — он занимается антитеррористическими мероприятиями. Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в операции были задействованы силы МВД, КГБ, Госпогранкомитета и некоторые части военнослужащих. На дорогах, в том числе с Россией, выставили блокпосты.

«Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы», — отметил Лукашенко.

Также он рассказал о телефонном разговоре с Путиным, который состоялся в момент отъезда террористов из «Крокуса». Лукашенко и Путин договорились, что Беларусь заблокирует свой участок направления вероятного движения подозреваемых, а Россия — свой.

«Я у него спрашиваю: "Еще что-то надо?" — "Нет. Все нормально". Он у меня спрашивает: "Поможешь закрыть?" — "Помогу. Все делаем". Идет такой диалог», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что решил высказаться на эту тему, поскольку живущие за границей россияне и беларусы начали упрекать Путина в длительном молчании после теракта.

«Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал», — резюмировал Лукашенко.

Владимир Путин выступил с заявлением об атаке на «Крокус Сити Холл» на следующий день после трагедии, 23 марта.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины. С украинской стороны для них было подготовлено окно для пересечения государственной границы», — заявил он. Позднее глава ФСБ Александр Бортников обвинил Украину и Запад в причастности к нападению на концертный зал.

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