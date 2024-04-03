Вашингтон предупреждал Москву о подготовке теракта именно в «Крокусе»

США более чем за две недели предупредили Россию, что концертная площадка «Крокус сити холл» может стать потенциальной целью для атаки террористов. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Собеседники издания говорят, что власти США передали предупреждение российским чиновникам 6 марта, то есть за день до того, как посольство США публично заявило, что «отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», и посоветовало своим гражданам «избегать больших собраний в течение следующих 48 часов».

The Washington Post отмечает, что «высокая степень конкретики» подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что теракт готовило Исламское государство, что противоречит заявлениям Москвы о «слишком общих» предупреждениях США.

В публикации также подчеркивается, что российские силовики и спецслужбы больше озабочены подавлением политического инакомыслия и оппозиции президенту, чем защитой граждан от террористических атак.

При этом, как пишет издание, на начальном этапе российские власти серьезно отнеслись к предупреждению США. Один из источников The Washington Post говорит, что американские власти также предупреждали Москву о подготовке теракта в синагоге. На следующий день ФСБ сообщила, что якобы предотвратила нападение ИГИЛ на столичную синагогу.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека. Четверых предполагаемых исполнителей задержали в тот же день, а позже арестовали. Всего в этом деле на данный момент фигурируют 10 человек.

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