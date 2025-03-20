Telegram стал третьим по популярности мессенджером

Создатель Telegram Павел Дуров написал в своем телеграм-канале, что ежемесячно мессенджером пользуются более миллиарда человек. Это делает его третьим по популярности приложением для общения после китайского WeChat и WhatsApp.

По данным Дурова, вовлеченность пользователей мессенджера также увеличивается. В среднем человек ежедневно открывает приложение 21 раз и проводит в Telegram 41 минуту в день. Также бизнесмен рассказал о росте доходов, которые в прошлом году составили 547 миллионов долларов.

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В посте Дуров назвал WhatsApp «дешевой и выхолощенной имитацией» своего приложения. «На протяжении многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и — в отличие от нашего конкурента — сохранил свою независимость», — написал бизнесмен.

Ранее Дуров рассказал, что спустя три года после подключения монетизации мессенджер впервые стал получать с нее прибыль. По словам создателя приложения, в 2024 году количество подписчиков Telegram Premium превысило 12 миллионов человек.

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Популярность Telegram выросла после того, как Павла Дурова задержали в Париже, куда он, по сообщениям ряда СМИ, прилетел ради ужина с Макроном. Тогда во Франции мессенджер стал самым скачиваемым приложением в категории соцсетей. В начале февраля сообщалось, что Дуров проведет во Франции как минимум год, однако уже в марте стало известно, что бизнесмен улетел в Дубай. При этом расследование, «связанное с деятельностью преступников в Telegram», продолжается.