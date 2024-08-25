Павел Дуров задержан и помещен под стражу во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Об этом сообщает французский телеканал TF1. По данным телеканала, речь идет о возможном обвинении во множестве преступлений, среди которых терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, детский криминальный контент.

«Павел Дуров попадет в СИЗО, это точно, — цитирует TF1 следствие. — На своей платформе (Telegram — прим. «Холода») он допустил бесчисленные правонарушения и преступления, и он не делал ничего для модерации или сотрудничества (с правоохранителями — прим. «Холода»)».

Уточняется, что Дуров прилетел в Ле-Бурже на частном самолете из Азербайджана и был арестован около восьми часов вечера по местному времени. Его сопровождали телохранитель и неназванная женщина. Как сообщает TF1, Дуров знал, что во Франции его могут арестовать, и избегал поездок по Европе и в страны, где работает Telegram. Источник французского телеканала, близкий к следствию, говорит, что Дуров «совершил ошибку», прилетев в Париж: «Мы не знаем, почему он это сделал и был ли этот рейс всего лишь частью поездки».

У Павла Дурова, помимо российского, с 2021 года есть также французское гражданство, но во Франции он не жил. Как сообщают французские СМИ, он предстанет перед судом в субботу. TF1 уточняет, что его предварительное заключение не вызывает сомнений, а возможные финансовые гарантии вряд ли убедят судей.

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