После задержания Дурова популярность Telegram выросла

Число загрузок мессенджера Telegram по всему миру выросло на 4% после задержания в Париже его основателя Павла Дурова, сообщает портал TechCrunch.

Так, по данным аналитической компании Sensor Tower, во Франции мессенджер стал лидером по загрузкам в App Store в категории соцсетей и вышел на третье место в общем рейтинге приложений.

В американском App Store Telegram за два дня после задержания Дурова поднялся с 18-го на 8 место в рейтинге лучших приложений. Как отметили в компании -разработчике приложений Appfigures, Telegram не поднимался в этом рейтинге так высоко по крайней мере с 1 января 2023 года. При этом в общем рейтинге приложений в App Store в США к утру 26 августа Telegram поднялся на второе место.

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел на частном самолете из Баку. Вместе с ним были задержаны его телохранитель и ассистентка. Этих двоих после допроса отпустили, а Дурову продлили срок задержания до 28 августа.

Как сообщало AFP, после истечения срока задержания, который по французским законам можно продлить только один раз, Дурова должны либо освободить, либо предъявить обвинение.

В свою очередь, французская прокуратура сообщила, что дело, в рамках которого задержали основателя Telegram, возбуждено против «неназванного лица» по 12 статьям. Среди них отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не имеет политических мотивов. «Это ни в коем случае не политическое решение», — заявил он, добавив, что «решение остается за судьями».

Представители мессенджера в официальном заявлении подчеркнули, что компания не нарушает европейских законов. «Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе», — заявили в компании.

Представители российского посольства во Франции запросили у местных властей консульский доступ к Дурову. То же самое, как сообщается, сделали дипломаты Объединенных Арабских Эмиратов, гражданином которых также является основатель Telegram.

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