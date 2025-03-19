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Криминал

Отцу расстрелявшей одноклассников восьмиклассницы вынесли приговор

19:40 19.03.2025

В Брянске мировой судья вынес решение по делу отца восьмиклассницы Алины Афанаскиной, устроившей в школе стрельбу с двумя погибшими. Дмитрию Афанаскину назначили год и восемь месяцев исправительных работ за небрежное хранение охотничьего ружья, сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Стрельба в школе гимназии №5 Брянска произошла 7 декабря 2023 года. Афанаскина пришла в здание через 15 минут после звонка на первый урок и принесла с собой помповое ружье. Рамка на входе не среагировала на оружие. Гимназистка зашла в свой класс и начала стрелять. В результате погибла одна девочка, пять мальчиков получили ранения, один из них позже попал в реанимацию. Сама Афанаскина зашла в другой кабинет и там застрелилась.

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Силовики задержали замдиректора гимназии, предъявив обвинение в халатности, а также арестовали директора охранявшего гимназию ЧОПа и дежурившую в тот день сотрудницу охранного предприятия.

Отца устроившей стрельбу школьницы поначалу обвиняли в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (статья 224 УК), а также в доведении собственной дочери до самоубийства (статья 110 УК). Сначала Афанаскина отправили в СИЗО, но затем заменили содержание под стражей на «запрет определенных действий».

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Согласно решению мирового судьи участка №4 Бежицкого района, Афанаскин во время срока исполнения наказания должен будет отдавать 15% зарплаты в доход государства. Судья запретил Афанаскину ближайшие два с половиной года заниматься охотой и владеть оружием, а также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Судья решил, что Афанаскин обязан выплатить семьям пострадавших по вине его дочери детей в общей сложности 2,85 миллиона рублей, а также компенсировать матери погибшей школьницы расходы на погребение. Афанаскин свою вину не признал и сказал на суде, что ружье и патроны хранил в запертом сейфе, ключ от которого носил с собой.

Гимназистка решила устроить стрельбу из-за «конфликта с одноклассниками», рассказывали следователи. Телеграм-канал Shot писал, что над Афанаскиной «подшучивали мальчики».

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