Дмитрия Афанаскина, отца школьницы, стрелявшей в брянской гимназии, выпустили из СИЗО. Меру пресечения в виде содержания под стражей ему заменили на запрет определенных действий. Об этом сообщила пресс-служба судов Брянской области. Там уточнили, что решение об аресте Афанаскина обжаловал он сам и представитель прокуратуры.

Как пишут «Известия», меру пресечения также изменили охраннице брянской гимназии Галине Чертковой. Из СИЗО ее перевели под домашний арест.

7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 Алина Афанаскина принесла в школу принадлежавшее ее отцу охотничье ружье и открыла огонь по ученикам, убив одну школьницу и ранив еще пятерых человек. После этого Алина покончила с собой.

Позже официально сообщалось о возбуждении уголовного дела об убийстве. Также прокуратура завела дело о халатности из-за отсутствия рамки металлодетектора на входе в гимназию.

10 декабря суд арестовал отца Алины Дмитрия Афанаскина, отправив его в СИЗО до 7 февраля. Ему были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (часть 2 статьи 224 УК) и доведении до самоубийства собственной дочери (пункт «а» части 2 статьи 110 УК).

Следствие утверждает, что Афанаскин виноват в том, что его дочь смогла взять его ружье и устроить шутинг в школе. «Органами следствия фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства», — заявили в суде.

Также в связи со стрельбой в брянской гимназии арестовали директора ЧОПа, который занимался охраной учебного заведения, Сергея Поддубного и заместителя директора гимназии по хозяйственной части Ларису Католикову. Поддубного обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК), а Католикову — в халатности (статья 293 УК).

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