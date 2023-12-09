Задержана заместитель директора брянской гимназии, где произошла стрельба

Задержана заместитель директора брянской гимназии №5, где 7 декабря произошел скулшутинг, Лариса Католикова. Ее подозревают в халатности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, Католиковой предъявили обвинение по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (части 3 ст 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, халатные действия Католиковой привели к тому, что 14-летняя восьмиклассница ученица восьмого класса смогла пройти в школу с оружием и расстрелять одноклассников, пишет Baza.

После стрельбы в брянской гимназии официально сообщалось о возбуждении уголовного дела об убийстве. Также прокуратура завела дело о халатности из-за отсутствия рамки металлодетектора на входе в гимназию.

При этом телеграм-канала Baza утверждает, что на отца стрелявшей школьницы Дмитрия Афанаскина возбудили сразу два уголовных дела. Одно о нарушении правил хранения оружия. Второе — по статье о доведении до самоубийства.

7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 Алина Афанаскина принесла в школу принадлежавшее ее отцу охотничье ружье и открыла огонь по ученикам, убив одну школьницу и ранив еще пятерых человек. После этого Алина покончила с собой.

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