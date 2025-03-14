СМИ: россиянина задержали при подаче на гражданство в Армении

Россиянина Николая Зонова задержали в Армении, когда он пошел подавать документы на гражданство, из-за возбужденного против него в России уголовного дела по статье о «самовольном оставление части или места службы». Об этом сообщает «Новая Газета Европа» со ссылкой на жену Зонова. Также на его странице в инстаграме опубликован пост о задержании.

В России Зонов работал шеф-поваром, был основателем коллаборации Шеф-поваров «KRAI. Вятская гастрономия» и стажировался в московском ресторане «White Rabbit». Как пишет «Новая Газета Европа», супруга Зонова Аревик утверждает, что он уехал из страны осенью 2023 году и ни разу не возвращался в Россию.

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«Он жил у меня по прописке, работал здесь шеф-поваром официально, платил налоги. Он хотел спокойно со своей женой пожить, мы планировали детей. Он вообще не знал, что на него какое-то дело заведено, не скрывался от следствия. Сейчас он боится расправы и уголовных преследований в России», — рассказала жена шеф-повара.

В публикации в инстаграме Зонова сказано, что его задержали 12 марта в административном районе Еревана Давташен и отправили в КПЗ в районе Эребуни. «Новая Газета Европа» пишет, что в течение 60 часов с момента задержания должен пройти суд, который может вынести решение о выдаче Зонова — в России он объявлен в розыск. Адвокаты повара допускают как то, что его отпустят, так и то, что его отправят в Россию.

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Аревик Зонова допустила, что ее муж может запросить политубежище в Армении — согласно законодательству страны, просителей убежища не могут выслать или выдать другим странам.

Это не первый случай, когда в Армении задерживают россиян, отказавшихся участвовать в войне с Украиной или преследуемых в России по политическим статьям. Так, летом прошлого года в аэропорту Еревана задержали учительницу из Подмосковья, против которой было возбуждено дело по статье о «фейках». Весной прошлого года российская военная полиция задержала дезертировавшего Анатолия Щетинина, однако в итоге его не выпустили из Армении. При этом в 2023 году Армения депортировала российского мобилизованного Дмитрия Сетракова.