Преследуемую по делу о «фейках» учительницу задержали в Армении

Пограничники Армении задержали в аэропорту Еревана 65-летнюю учительницу русского языка и литературы школы № 1 в подмосковном городе Протвино Наталью Таранушенко. В России ее объявили в межгосударственный розыск. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на анонимные источники.

Как утверждает издание, в июне этого года Таранушенко уехала из России из-за преследования по уголовному делу по статье о «фейках» о российской армии по мотивам политической, идеологической или иной ненависти (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК).

Уголовное дело в отношении педагога возбудили 10 июня. Поводом для преследования послужил «Урок добра», который учительница провела в апреле 2022 года. На нем она рассказала в том числе о преступлениях российских военных в Буче, показала несколько видеороликов из украинских СМИ и заявила, что война в Украине стала нарушением норм международного права.

После урока один из учеников пожаловался на Таранушенко отцу. Тот в течение двух лет писал на учительницу доносы в правоохранительные органы и требовал, чтобы ее уволили из школы.

Позже «Агентство» установило, что доносы на Таранушенко писали два человека: военный Артем Александров и предприниматель Дмитрий Наавгуст. По данным издания, супруга Наавгуста руководит местным отделением организации «Сети для своих». Вместе с мужем она покупала палатки, печки и одежду для российских военнослужащих.

Таранушенко задержали при вылете из Армении. Куда именно направлялась преподавательница, «Агентство» не уточняет. По словам источников издания, учительницу передали местным полицейским, которые продержали ее в отделении около четырех с половиной часов и отпустили под обязательство о явке.

«Агентство» пишет, что силовики вежливо обращались с Таранушенко. При этом они заявили, что вынуждены сотрудничать с российскими коллегами по таким делам. Родные Таранушенко в свою очередь связались с местными правозащитниками.

Издание отмечает, что это не первый случай задержания в Армении преследуемых по политическим мотивам людей. Однако, по данным представителя Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи Артура Сакунца, случаев выдачи активистов в Россию еще не было.

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