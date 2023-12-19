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Армения депортировала сбежавшего из России мобилизованного — «Идите лесом»

19:27 • 19.12.2023

Армения депортировала российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, который отказался воевать в Украине и уехал из страны. Об этом сообщает проект «Идите лесом», который помогал Сетракову покидать Россию. 

По информации правозащитников, сейчас мужчина находится в региональном Управлении военной полиции в Ростове-на-Дону. Для него ищут адвоката. 

О том, что Сетракова задержали в городе Гюмри 7 декабря, правозащитникам сообщила его жена. По ее словам, ей позвонил человек, представившийся сотрудником военной полицией Армении. Позднее выяснилось, что ей звонили с номера российского военного, сообщает «Идите лесом». По данным правозащитников, до недавнего времени Сетракова держали на российской базе в Гюмри. 

«По сути, российские военные похитили человека в суверенном государстве и сейчас увезли его обратно в РФ. Мы надеялись, что огласка не позволит депортировать его в Россию. К сожалению, это не сработало», — говорится в сообщении проекта.  Правозащитники назвали это первым подобным случаем в их практике.

Глава «Идите лесом» Григорий Свердлин рассказывал изданию «7х7», что Сетракова мобилизовали из города Шахты Ростовской области 24 сентября 2022 года. В апреле 2023-го он ушел из военной части, после чего полгода скрывался. В октябре Сетраков сдался полиции, но сумел сбежать. При помощи «Идите лесом» он выехал из России 30 ноября.   

В России на Сетракова заведено уголовное дело о самовольном оставлении части (ч. 5 статьи 337 УК).

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