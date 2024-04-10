Армения не выпустила задержанного российскими силовиками дезертира

Пограничная служба Армении не выпустила из страны российского дезертира Анатолия Щетинина, которого накануне задержала российская военная полиция в Гюмри. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на главу Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи Артура Сакунца. Сам Щетинин сообщил адвокатам, что хочет вернуться в Россию.

По словам Сакунца, отказ пограничников выпустить Щетинина из страны связан с тем, что в России он находится в розыске. Для его выезда из Армении нужно разрешение местного министра юстиции, отметил Сакунц. Он добавил, что российский следователь заверил Щетинина, что после его возвращения в Россию возбужденное против него уголовное дело прекратят. «В настоящее время оно не закрыто», — отметил правозащитник.

Эксперт фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова рассказала The Insider, что 10 апреля адвокату удалось встретиться с Щетининым. Тот сообщил защитнику, что уголовное дело в его отношении якобы прекращено, но отказался показать соответствующие документы, которые у него якобы были. Также он заявил, что его никто не похищал и не удерживал насильно. Щетинин отказался от юридической и какой-либо другой помощи.

Мужчина рассказал, что он сам пришел в российское консульство и теперь ждет, когда его увезут в Россию, где он планирует «сам во всем разобраться». Также Щетинин сказал, что ему неприятна огласка его истории. «У нас сложилось впечатление, что на вопросы он отвечал заученными фразами», — сказала Новикова.

«Медиазона» нашла Щетинина в базе розыска МВД. По какой статье против него было возбуждено уголовное дело в России, неизвестно. В разговоре с адвокатом Щетинин пояснил, что на него завели дело о самовольном оставлении части, но сказал, что этот вопрос «уже закрыт». Проекты «Идите лесом» и «Вывожук» не помогали ему выезжать из России, отмечает издание. Судя по утечкам из баз данных, до мобилизации 26-летний уроженец Хакасии жил на Камчатке и мог служить по контракту в 155-й бригаде морской пехоты.

Издание пообщалось со знакомым Щетинина из Еревана. Он рассказал, что Щетинин переехал в Армению примерно полгода назад. По словам собеседника «Медиазоны», мужчина покинул часть, когда его командиры заговорили о скорой командировке на фронт. В Армении Щетинин жил нелегально и без денег.

«Он хотел вернуться в Россию и сдаться, несколько раз ходил даже в посольство в Ереване, но там ему говорили — иди домой. Он ходил, потому что у него банально не было денег на билет до России. Будучи объявленным в розыск, он не имеет никакой возможности на легализацию, таким людям тут никто не помогает, и они не знают, что делать. Не имея никаких перспектив, они сходят с ума и решают, что лучше воевать и убивать в Украине, чем жить тут, будучи никем, без каких-то перспектив в жизни. Он просто не выдержал», — сказал знакомый Щетинина.

Другой собеседник издания сообщил, что после отъезда из России Щетинин поддерживал связь со своим командиром. Тот обещал ему, что уголовного дела можно избежать путем отправки на фронт.

«Мы уговаривали его это не делать, не заниматься фигней, но он такое решение в итоге принял, потому что жизнь для него тут такая, тяжелая была. […] Тут все просто упиралось в возможности для выживания: где проще будет, так и поступлю. То есть он не то, чтобы против войны, ему пофигу. Просто хотел свою жизнь спасти, а сейчас решил, что ну раз воевать — то воевать», — сказал собеседник «Медиазоны».

Ванадзорское отделение Хельсинкской гражданской ассамблеи сообщило о похищении Щетинина 9 апреля. Правозащитники утверждали, что сотрудники российской военной базы собирались отправить его в Россию. Представительница армянской Генпрокуратуры Аревик Хачатрян сказала, что ведомство проводит проверку по сообщению о «похищении» Щетинина.

Первый случай похищения дезертировавшего с войны в Украине россиянина произошел в 2023 году. Тогда российские силовики в Армении задержали и позднее вывезли в Россию Дмитрия Сетракова.

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