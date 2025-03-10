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Мир

Зеленский извинился перед Трампом

21:02 10.03.2025

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу, об этом заявил спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Fox News. Он считает, что сделка по полезным ископаемым между двумя странами может быть подписана уже на этой неделе.

Уиткофф также сказал, что в письме Зеленский принес свои извинения «за все произошедшее в Белом Доме», спецпредставитель Трампа считает это важным и «прогрессивным» шагом для сближения позиций США и Украины.

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Уиткофф упомянул, что США понимают важность гарантий безопасности и обсуждения территориальных вопросов для украинской стороны, но считают эти вопросы «несложными». Спецпредставитель отметил, что их нужно открыто обсудить друг с другом во время встречи, чтобы лучше узнать об ожиданиях от дальнейшего переговорного процесса и начать двигаться к достижению «компромисса».

Подписание сделки по полезным ископаемым между США и Украиной должно было состояться 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Белый Дом, но после перепалки между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заключение соглашения было отменено. Представители администрации Трампа обвинили президента Украины в «непонимании» плана Трампа, но Зеленский публично отказался признать свою вину за случившееся.

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Позже Зеленский в своем аккаунте в соцсети X заявил о готовности работать «под сильным лидерством президента Трампа», отметив, что «никто не хочет мира больше, чем украинцы». При этом он выразил «сожаление» по поводу произошедшего в Белом Доме, о непубличных извинениях президента Украины ранее не сообщалось.

В этом же заявлении Зеленский заявил о готовности продолжить работу над заключением сделки с США, позже стало известно о встрече между американской и украинской делегациями 11 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Президентов обеих стран на ней не будет, делегацию Украины возглавит глава офиса президента Андрей Ермак, делегацию США — госсекретарь Марко Рубио.

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