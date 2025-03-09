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Мир

Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров с США

14:14 09.03.2025

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети Х список делегации, которая будет участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии на предстоящей неделе. 

В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. По словам Зеленского, сам он не будет принимать участия в переговорах, но встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

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«С нашей стороны мы полностью привержены конструктивному диалогу и надеемся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру с первой секунды этой войны. Реалистичные предложения уже готовы к обсуждению. Главное — действовать быстро и эффективно», — написал Зеленский.

Ранее Axios сообщал, что встреча украинской и американской делегаций должна пройти 12 марта. По данным портала, в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Позже Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило встречу и объявило, что она пройдет в городе Джидда.

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Axios добавил, что это будет первая встреча высокопоставленных лиц США и Украины после ссоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампов в Овальном кабинете Белого дома, после которой было отменено подписание соглашения по редкоземельным металлам.

До этого сообщалось, что представители администрации Трампа провели тайные переговоры с Зеленским и его командой. В них, как утверждают СМИ, принимал участие спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер убедил Зеленского в необходимости этой встречи. 

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