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Политика

Госсекретарь США обвинил Зеленского в непонимании американского мирного плана

18:43 02.03.2025

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News заявил, что США готовы дать гарантии безопасности Украине только после начала переговорного процесса с Россией. Он считает бессмысленными любые разговоры о них, пока российская сторона не согласилась на прекращение огня.

Рубио отметил, что именно эту мысль президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс пытались донести до президента Украины во время перепалки, которая произошла в Белом Доме 28 февраля, а также в ходе предварительных переговоров. Он не уточнил, на какой именно стадии переговоров администрация Трампа планирует их дать, ограничившись замечанием про необходимость прекращения огня.

«Дипломатическая катастрофа»
«Дипломатическая катастрофа»
Между Трампом и Зеленским во время переговоров произошла перепалка
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Госсекретарь также отметил, что несмотря на то, что Путин не выполнял ранее взятых на себя обязательств, всем сторонам конфликта нужно «двигаться дальше», потому что не существует иного плана завершения конфликта. По его мнению, у Европы и Украины нет реального плана завершения войны — такой существует только в Белом Доме.

Рубио считает, что единственным способом повлиять на Россию является предложение высказать свои требования на мирных переговорах. Он утверждает, что на данный момент администрации Трампа они не известны, но чиновники в Белом Доме готовы к «30-минутной исторической лекции» на переговорах.

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Что о войне знает Дональд Трамп?
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Госсекретарь отказался отвечать на вопрос интервьюера, почему Трамп называет Владимира Зеленского диктатором, одновременно негативно реагируя на аналогичное выражение в адрес Владимира Путина со стороны президента Украины. Он ограничился заявлением, что цель США — обеспечить участие России в переговорах.

Рубио также выразил надежду, что мирный план США удастся выполнить несмотря на отказ Владимира Зеленского приносить Дональду Трампу извинения за конфликт в Белом Доме.

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