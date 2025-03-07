Начальник полиции изнасиловал девушку в своем кабинете

Ему дали 11 лет, но она тоже отправилась в тюрьму — пообещала изменить показания ради денег

27-летнюю девушку из Казахстана (имя потерпевшей не раскрывается) изнасиловал полковник полиции Марат Куштыбаев. Он сделал это прямо в собственном кабинете. Полицейского осудили на 11 лет — но спустя год в колонию отправили и его жертву: она стала фигурантом дела о мошенничестве, взяв деньги у жены своего насильника. «Холод» рассказывает о запутанном деле, в котором за решетку отправили почти всех фигурантов.

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Утром 12 ноября 2023 года в полицию Талдыкоргана — это город в Казахстане в четырех часах езды от Алматы — доставили 27-летнюю девушку. Участковый задержал ее якобы за то, что она, будучи в гостях у своего молодого человека, нарушала тишину. Пока дознаватель опрашивал девушку, ее увидел начальник городской полиции, полковник Марат Куштыбаев. Он приказал подчиненным привести ее в его кабинет.

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Там девушка стала оправдываться перед Куштыбаевым. Он ее выслушал и предложил покровительствовать ей и в будущем, если она займется с ним сексом. А после того как девушка отказалась, он стал трогать ее — и изнасиловал.

«Я не буду составлять протокол для такой красивой девушки, как ты», — так якобы говорил Куштыбаев, по словам адвоката потерпевшей.

В тот же день девушка обратилась к адвокату Нурлану Молбаеву, который рассказал о произошедшем журналистам. Тогда же она написала заявление об изнасиловании в службу безопасности вышестоящего отдела полиции и в региональную прокуратуру. Силовики начали проверку. Когда они осмотрели кабинет Куштыбаева, обнаружили следы его спермы и предметы гигиены потерпевшей девушки.

Второе дно

В правоохранительных органах полковник Куштыбаев проработал много лет. В прошлом он руководил одним из подразделений полиции Алматинской области. В 2019 году во время работы на этом посту Куштыбаев попал в другой скандал: неизвестные опубликовали аудиозапись, на которой он грубо и с матом разговаривает с подчиненными. После этого министр внутренних дел Казахстана приказал уволить Куштыбаева. Его действительно отстранили от должности — но уже в 2022 году он вернулся в правоохранительные органы, заняв пост руководителя полиции Талдыкоргана.

Жена пыталась подкупить изнасилованную девушку, чтобы та отказалась от обвинений. Жертва деньги взяла, а показания не изменила

Новый скандал привел к увольнению начальника областной полиции Атыгая Арыстанова и двух его заместителей, Таланта Жумабекова и Максата Ережепова. Самого Куштыбаева заключили под стражу через два дня после того, как пострадавшая подала заявление. Следствие завершили быстро. Уже через три месяца, в феврале 2024 года, дело начал рассматривать суд.

Прокурор запросил для полицейского 12 лет лишения свободы. Суд признал его виновным в изнасиловании с применением насилия при исполнении служебных обязанностей и отправил в колонию на 11 лет с запретом занимать государственные должности 10 лет после освобождения. Приговор вынесли в апреле. Но уже спустя месяц дело приобрело неожиданный поворот.

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С заявлением в полицию обратилась жена Марата Куштыбаева. Она просила возбудить уголовное дело о мошенничестве. По ее словам, в апреле — за две недели до того, как суд вынес ее мужу приговор, — она пыталась подкупить изнасилованную девушку, чтобы та отказалась от обвинений. Но та, по словам жены Куштыбаева, деньги взяла, а показания не изменила.

Новый поворот

Полиция приняла заявление жены полковника и начала расследование. Выяснилось, что после того как Марата Куштыбаева взяли под стражу, его жена и адвокат пытались добиться встречи с потерпевшей девушкой. Действовали они через секретаря суда. Именно ее они попросили уговорить пострадавшую изменить свои показания: сказать, что полковник полиции не изнасиловал ее, а принудил к сексу. Это позволило бы переквалифицировать дело на менее тяжкую статью, и у Марата Куштыбаева появился бы шанс остаться на свободе, выплатив штраф. Взамен жена полковника полиции предлагала потерпевшей квартиру в Алматы и дорогой автомобиль.

Фото: Nes / Getty Images

Кроме секретаря суда жена Куштыбаева пыталась давить на потерпевшую через ее молодого человека, бывшего полицейского. Тот пообещал уговорить свою девушку изменить показания и взял за это вознаграждение: три миллиона тенге (почти 550 тысяч рублей).

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Сама потерпевшая, как утверждают источники издания Orda.kz в правоохранительных органах, согласилась на эти условия, потребовав 50 миллионов тенге (почти девять миллионов рублей) и помощь в том, чтобы избежать наказания за ложный донос. В итоге стороны сошлись на сумме в 40 миллионов (семь миллионов рублей), которые жена Марата Куштыбаева через секретаря суда передала потерпевшей. Впоследствии, впрочем, выяснилось, что секретарь отдала пострадавшей девушке только 20 миллионов тенге, а оставшуюся половину забрала себе.

Девушку проинструктировали, что именно она должна сказать на судебном заседании. Однако во время суда потерпевшая неожиданно не стала изменять показания. Она якобы пообещала семье полковника полиции вернуть деньги. Но не вернула — и скрылась.

Следствие по этому делу длилось почти год. В результате на скамье подсудимых оказались трое: сама девушка, пострадавшая от насилия, ее молодой человек и секретарь суда. Суд признал их виновными в мошенничестве и назначил каждому по шесть лет лишения свободы. Вдобавок их обязали выплатить семье полковника полиции все 43 миллиона тенге.

Единственный, кто не понес никакого наказания, — это жена Марата Куштыбаева. Хотя она признала, что хотела ввести суд в заблуждение и оказывала давление на потерпевшую, по делу она проходила только в статусе свидетеля. Дело в отношении нее не стали возбуждать — потому что она помогала следствию.

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