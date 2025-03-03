Итоги премии «Оскар-2025» 

2 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения «Оскара». Безоговорочным триумфатором стал фильм Шона Бэйкера «Анора», где снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Лента победила в номинации «Лучший фильм» и взяла награды еще в четырех категориях.

Комедийно-драматический фильм «Анора» об американской стриптизерше, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха Ваню, получил «Оскар» за «Лучший фильм». Кроме того, лента победила еще в четырех номинациях: «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль), «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

«Оскар» за «Лучшую мужскую роль» получил Эдриан Броуди, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Бруталист». Фильм также победил в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка к фильму».

«Лучшим анимационным фильмом» стал «Поток» режиссера Гинта Зилбалодиса. Это первая латвийская лента, получившая «Оскар».

Впервые за более чем 50 лет сразу два мюзикла были номинированы на премию «Лучший фильм»: «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Эмилия Перес». Первая картина победила в двух номинациях: «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшие костюмы». «Эмилия Перес» взяла «Оскары» в категориях «Лучшая женская роль второго плана» (Зои Салдана) и «Лучшая песня» (El Mal).

Звезда «Аноры» Юра Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. В этой номинации его обошел Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль». Это уже третья крупная кинонаграда, в которой Калкин обходит Борисова: ранее Калкин получил премию BAFTA и «Золотой глобус».

Борисова похвалил за игру голливудский актер Роберт Дауни-младший. «Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат! У тебя большое будущее», — сказал он на церемонии вручения «Оскара».

«Оскар» за лучший адаптированный сценарий взял фильм «Конклав». Лучшим фильмом на иностранном языке стала бразильская лента «Я все еще здесь». Призы за лучшие визуальные эффекты и лучший звук достались картине «Дюна: Часть вторая».

В номинации «Лучший грим и прически» победила картина «Субстанция», а в категории «Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли».

Лента «Единственная девушка в оркестре» взяла награду за «Лучший короткометражный документальный фильм», «Я не робот» стал лучшим короткометражным игровым фильмом, а иранский мультфильм «В тени кипариса» победил в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Всего премия присуждается в 23 номинациях. В этом году объявление номинантов дважды переносили из-за пожаров, которые бушевали в январе в Лос-Анджелесе. Пожары унесли жизни по меньшей мере 25 человек и уничтожили более 12 тысяч строений.

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Юра Борисов — всеобщий любимец

Россия следила за успехами актера Юры Борисова, который в последние пару месяцев стал звездой не только на родине, но и на Западе. Он был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за «Анору», в которой он сыграл парня Игоря, помогающего российскому олигарху решать его проблемы. За эту же роль Борисова номинировали на «Золотой глобус», Spirit Awards, Critics Choice Awards, премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards), кроме того, он попал в шорт-лист премии BAFTA.

Во время вручения «Золотого глобуса» Борисов, как показалось многим, вздохнул с облегчением, когда победителем объявили Кирана Калкина (он получил награду за роль в фильме «Настоящая боль»). Видео с Борисовым мгновенно стало мемом: в соцсетях шутили, что в этот момент Юра Борисов понял, что ему не придется произносить речь на английском. «Ты сидишь, волнуешься. “Это не мой язык, все равно сложно на нем говорить. Если бы пришлось это делать, я бы делал, конечно”, — комментировал свой вздох сам Борисов.



10 февраля, в день смерти Александра Пушкина, Юра Борисов в образе поэта раздавал цветы девушкам в московском метро. Спустя несколько дней в российский прокат вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Борисовым в главной роли. В российском прокате картина стала триумфатором: ее сборы превысили миллиард рублей, она стала 34-м российским фильмом-миллиардером. Ее, в частности, показали в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии и Испании.

Борисова поддерживали многие актеры, особенно после номинации на «Оскар». Ради поста о Борисове возродили аккаунт «Вечернего Урганта» в инстаграме, в котором не было постов с апреля 2022 года (программу перестали выпускать после начала войны в Украине).

Коллега Борисова по съемкам в «Аноре» Майки Мэдисон рассказала журналу LA Times, что ей понравилось работать с ним: она получила травму во время съемок, и Борисов тогда вел себя «по-джентльменски».

«Я подвернула лодыжку и сломала ноготь на мизинце, а он был тем, кто перевязывал мне лодыжку, приносил лекарства и приклеивал ноготь медицинским клеем каждое утро и вечер. Он всегда носил маленькую бутылочку в кармане спортивных штанов», — призналась Мэдисон.

Позже она рассказала, что Борисов вместе с Марком Эйдельштейном познакомили ее с традициями Масленицы: накормили блинами и сожгли чучело в лесу. «Я даже не усомнилась, даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично. Мы собрали человека из палок, нарядили его в Юрины вещи и подожгли», — сказала Мэдисон на шоу Сета Майерса.

«Анора» без координатора интимных сцен

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон спровоцировала в сети бурную дискуссию, рассказав, что во время съемок интимных сцен на площадке не присутствовал специальный координатор.

Кадр: фильм «Анора»

В середине декабря 2024 года Мэдисон записала видео с Памелой Андерсон в рамках проекта Variety «Актеры об актерах», где рассказала о съемках интимных сцен с Марком Эйдельштейном.

«Создатели фильма предложили мне, если я захочу, координатора по интимным сценам. Мой персонаж — секс-работница, и я видела фильмы Шона и знаю его приверженность к подлинности. Я была к этому готова. Я подошла к этому как к работе», — сказала она.

Мэдисон также рассказала, что она много занималась танцами на пилоне, и пошутила, что «прошла учебный лагерь для стриптизерш». Андерсон позже призналась, что испытала смешанные чувства от просмотра «Аноры».

Бруталист и искусственный интеллект

Вокруг номинантов на «Оскар» разразилось сразу несколько скандалов. Претендент на главную награду «Бруталист» подвергся критике из-за использования искусственного интеллекта при монтаже. Это произошло после того, как редактор картины Давид Янчо в интервью Red Shark News рассказал, что на постпродакшене картины звуковики использовали технологию украинского стартапа Respeecher, чтобы улучшить венгерский акцент двух главных героев, которых сыграли Эдриан Броуди и Фелисити Джонс.

Кадр: фильм «Бруталист»

«Выступления Эдриана и Фелисити — полностью их собственные. Они работали месяцами с преподавателем диалекта Танерой Маршалл, чтобы отточить свои акценты. Инновационная технология Respeecher использовалась только при редактировании диалогов на венгерском языке, в частности, для уточнения определенных гласных и букв», — объяснил позже режиссер «Бруталиста» Брэйди Корбет, подчеркнув, что актеры в кадре не говорили на английском.

По словам Корбета, художник-постановщик Джуди Бекер и ее команда не использовали искусственный интеллект для создания зданий. Он подчеркнул, что все изображения были созданы вручную. В свою очередь, Янчо добавил, что искусственный интеллект при монтаже картины решили использовать, чтобы подчеркнуть «крошечные детали, на которые не было денег или времени».

«Эмилия Перес» и расизм

Вокруг французского криминально-комедийного мюзикла режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес» разразилось сразу несколько скандалов. Так, ленту раскритиковали за стереотипное изображение трансперсон. В Мексике картине досталось за неаутентичное изображение страны. Одиару пришлось извиняться.

«Если в “Эмилии” вам что‑то кажется скандальным, прошу прощения. Я не хотел и не хочу быть претенциозным. Просто мне показалось, что в “Эмилии” поднимаются вопросы, которые, на мой взгляд, универсальны», ― сказал режиссер в интервью CNN.

Кадр: фильм «Эмилия Перес»

Главные роли в мюзикле, снятом по собственному сценарию Одиара, исполнили Зои Салдана, Селена Гомес, Адриана Пас, Эдгар Рамирес и Карла София Гаскон. Последняя попала в скандал, связанный с ее старыми постами в соцсетях об исламе и сторонниках движения Black Lives Matter.

В одном из постов в соцсети X Гаскон, например, написала, что ее «тошнит от всего этого дерьма, от ислама, от христианства, от католицизма и от всех гребаных верований идиотов, которые нарушают права человека».

Также возмущение вызвал ее пост о Джордже Флойде — афроамериканце, который погиб во время задержания полицией в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Сначала Гаскон назвала его «героем-мучеником», а спустя несколько недель написала, что он был «наркоманом и мошенником»: «Его смерть еще раз подчеркнула, что есть те, кто до сих пор считает темнокожих обезьянами без прав, и те, кто считает полицию убийцами. Все это неправда».

После скандалов Гаскон отстранили от участия в рекламной кампании «Эмилии Перес», она также пропустила несколько мероприятий в Лос-Анджелесе.

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