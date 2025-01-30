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Мир

В Евросоюзе допустили возобновление закупок газа из России

10:49 30.01.2025

Чиновники Евросоюза начали обсуждать возможность возобновить покупку российского трубопроводного газа — это происходит на фоне ожидания мирных переговоров с Украиной, сообщила Financial Times. Немецкие и венгерские чиновники увидели в поставках из России возможность снизить цены на газ и «дать обеим сторонам конфликта повод поддерживать мир», объяснили источники газеты.

Идею возобновить поставки поддержали и «в нескольких других столицах», пишет FT. Сторонники возобновления закупки больших объемов российского газа утверждают, что такая сделка побудит Москву еще быстрее сесть за стол мирных переговоров, сообщили близкие к обсуждению собеседники издания.

Возобновление экспорта в Европу значительно увеличит доходы «Газпрома». До войны на долю поставок по трубопроводам из России приходилось около 40% общего объема поставок в ЕС, а крупнейшим импортером была Германия, уточнила FT.

Перспектива возобновления поставок по газопроводам из России «привело в ярость» чиновников штаб-квартиры Евросоюза и дипломатов из восточноевропейских стран, которые с 2022 года работали над сокращением объема импорта российских энергоносителей в страны блока. «Это безумие. Насколько глупыми мы должны быть, чтобы даже думать об этом как о варианте?» — сказал журналистам один из европейских чиновников.

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Европейские страны ищут более дешевые источники энергии на фоне трудностей, которые испытывает тяжелая промышленность, пишет FT. В 2024 году доля трубопроводного газа из России составляла около 10% общего объема поставок, с января она сократилась вдвое из-за прекращения действия транзитного контракта, позволявшего поставлять газ в ЕС через Украину.

Сейчас российский газ поступает в страны ЕС по трубопроводу «Турецкий поток». Венгрия закупила в прошлом году около 7,5 миллиардов кубометров газа. Венгерские и словацкие чиновники лоббируют в ЕС требование оказать давление на Украину, чтобы та возобновила транзит. «В конце концов, все хотят снизить стоимость энергии», — объяснил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

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Стоимость газа в Европе обычно в три-четыре раза выше, чем в США. Дональд Трамп грозил ЕС «тарифами и пошлинами», если страны союза не будут закупать в Америке больше сжиженного природного газа (СПГ), который дороже трубопроводного, пишет FT.

Возобновление разговоров о покупке российского трубопроводного газа обеспокоило некоторых американских экспортеров СПГ, стремящихся заключить долгосрочные договоры на поставку с европейскими компаниями. По словам двух собеседников FT, американские экспортеры опасаются, что любое возобновление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

Почти полное прекращение поставок газа в Европу привело к убыткам «Газпрома». В 2023 году они достигли абсолютного рекорда в 629 миллиардов рублей. Финансовые итоги 2024 года еще не подведены, но главный собственник «Газпрома», российское правительство, не ждет улучшения показателей. Министр финансов Антон Силуанов в декабре заявил, что в проект бюджета на 2025 год не заложено дохода от дивидендов газовой госкорпорации.

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