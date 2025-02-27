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Мир

СМИ назвали имя автора российской стратегии переговоров с США

14:26 27.02.2025

Уполномоченный Владимира Путина по внешнеэкономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил автором стратегии переговоров с администрацией президента США, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Дмитриев убедил Путина, что переговоры надо вести, апеллируя к бизнес-интересам Дональда Трампа, рассказали собеседники журналистов агентства.

Дмитриев получил «важное задание» привлечь Трампа и его советников вроде миллиардера Илона Маска к перспективам крупных бизнес-сделок с Россией в качестве приманки для завершения войны в Украине на выгодных для Путина условиях, пишет Bloomberg.

Журналисты привели в пример опубликованный 25 февраля первый твит Дмитриева с 2012 года. На принадлежащей Маску платформе X уполномоченный Путина выложил ролик, где в виде шоу дронов показана миссия на Марс, в которой участвуют космонавты с флагами России, США и Саудовской Аравии. В космическом корабле угадывается одна из ракет компании Маска SpaceX, обратили внимание журналисты.

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Под постом — десятки одобрительных комментарием, автор первого тегнул Маска. Акцент на грандиозной мечте миллиардера о покорении Марса неслучаен, это попытка заявить, что сотрудничество России и США является «ключевым для решения мировых проблем», пишет Bloomberg.

Кремль увидел возможность для бизнес-предложений Трампу после того, как американский президент начал требовать доступа к минеральным ресурсам Украины, рассказал собеседник агентства.

Путин, выступая в СМИ, предложил сотрудничать с «нашими американскими партнерами» в добыче российских редкоземельных металлов. По его словам, у России «на порядок больше таких ресурсов, чем у Украины». Также Путин предложил продать США около двух миллионов тонн алюминия, если Трамп снимет ограничения на импорт, и предложил российским компаниям создать совместное предприятие с американскими партнерами по производству алюминия в Сибири.

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Дмитриев заявил журналистам в Эр-Рияде, что США и Россия рассматривают возможность реализации совместных проектов в Арктике «и других областях», пишет Bloomberg. «Совместные проекты позволят нам быть более успешными», — сказал уполномоченный Путина.

Россия «ищет способы использовать то, что она считает „прагматизмом“ Трампа, и выясняет, сработает ли коммерческий подход к бизнесменам в его команде», — объяснила журналистам агентства политолог Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине Екатерина Шульман. Дмитриев «вписывается в эту концепцию как инвестор и посредник, который давно знаком с людьми из окружения Трампа», добавила она.

Трамп, выступая перед журналистами 25 февраля, сказал, что хотел бы «купить полезные ископаемые на российской земле», которая обладает «очень хорошими» запасами редкоземельных металлов. «Послушайте, это замечательно, если мы договоримся — это замечательно и для России, потому что мы можем заключать там сделки, у них есть очень ценные земли, которые не используются», — добавил американский президент.

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