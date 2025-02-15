Первые цветные снимки Российской империи

Красочные фотографии крестьян и купцов, яркие храмы и повседневная жизнь глубинки Российской империи — эти изображения создал первопроходец цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский. По личному поручению Николая II он проехал тысячи километров, чтобы запечатлеть уникальный быт народов своей страны. «Холод» рассказывает его историю.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Сергей Прокудин-Горский родился в 1863 году во Владимирской губернии. Учился в Александровском (бывшем Царскосельском) лицее, позднее — на физико-математическом факультете Петербургского университета и в Императорской Академии художеств. Однако ни одно из учреждений он так и не окончил.

Фрагмент автопортрета Прокудина-Горского на реке Королисцкали, недалеко от Батуми. 1912 год. Фото: Библиотека Конгресса США

В 27 лет он женился на Анне Лавровой, дочери металлурга Александра Лаврова, который руководил товариществом медеплавильных и сталелитейных заводов. Благодаря тестю он занял должность директора правления семейных предприятий в Гатчине. Примерно в это же время он увлекся фотографией и начал изучать технические аспекты этого искусства.

Мы отдали бабушку в дом престарелых У нее обострилась деменция и начались психозы. Мы ее очень любим, но так было лучше для всей семьи Общество 8 минут чтения

Вскоре Прокудин-Горский начал выступать с докладами о фотографии в Императорском Русском техническом обществе (ИРТО), а также опубликовал две книги, посвященные техническим аспектам фотодела. В них он подробно разобрал приемы, позволяющие добиваться более качественных снимков даже при ограниченных возможностях техники. В 1900 году его черно-белые снимки представили на Всемирной выставке в Париже.

Достаточно сочетать три цвета

Чтобы глубже разобраться в современных методах, в 1902 году Прокудин-Горский уехал в Германию, в фотомеханическую школу Шарлоттенбурга (сейчас — район Берлина). Там он познакомился с принципами цветной съемки под руководством профессора Адольфа Мите, недавно придумавшего технологию трехцветной естественной фотографии.

В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива Общество 8 минут чтения

Метод Мите строился на теории цветоощущения Джеймса Максвелла, утверждавшего, что для воспроизведения любого цвета достаточно сочетать три основных: красный, зеленый и синий. Снимки делались последовательно через светофильтры, а затем при помощи специального проектора полученные слайды показывали поверх друг друга, воссоздавая полную цветовую палитру.

Однако у технологии были свои недостатки. Во-первых, фотопластинки были недостаточно чувствительны к свету и фиксировали цвета неравномерно: они хорошо передавали синий цвет, но значительно хуже — красный и зеленый, из-за чего оттенки на снимках искажались. Во-вторых, первые цветные фотоматериалы требовали долгое время экспозиции, поэтому фотографы были вынуждены снимать только при ярком освещении, а герои снимков должны были подолгу оставаться неподвижными.

Молодые русские крестьянки недалеко от реки Шексна. 1909. Фото: Библиотека Конгресса США

Прокудин-Горский разработал собственный красный сенсибилизатор (специальное вещество, которое делало фотопластинки чувствительными к красному цвету), позволявший передавать цвета более точно и равномерно. Кроме того, ему удалось сократить время фотографирования до 1–3 секунд — раньше съемка одного кадра могла занимать до минуты. В 1906 году одна из газет писала, что метод Прокудина-Горского позволяет делать «моментальные снимки в натуральных цветах, что представляет большой успех, так как до сего времени никем не получено».

Выгозеро перед водопадом, Карелия. 1915. Фото: Библиотека Конгресса США Рыбачий поселок, Карелия. 1915. Фото: Библиотека Конгресса США

Вернувшись в Россию, Прокудин-Горский начал применять полученные знания на практике и экспериментировать с трехцветной технологией. Точная дата начала его цветных съемок в Российской империи остается неизвестной, но наиболее вероятным считается 1903 год. Предположительно, тогда, во время поездки по Великому княжеству Финляндскому (современные территории Финляндии, Карелии и Ленинградской области), он сделал первую серию цветных фотографий.

По личному поручению императора

В апреле 1904 года он запечатлел виды Дагестана, в июне отправился с камерой на Черноморское побережье, а в декабре побывал в Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии. За год путешествий ему удалось сделать около 400 цветных снимков Кавказа и территорий современной Украины. Позже он планировал выпустить их в виде почтовых открыток, но из-за возникших из-за Первой мировой войны финансовых проблем издатели расторгли контракт с фотографом.

Я путешествую по отдаленным уголкам России в одиночку Я пасла баранов и ездила по Колыме с дальнобойщиками. Люди рассказывают мне свои истории Общество 10 минут чтения

В 1906 году Прокудин-Горский проводил много времени в Европе. Он выступал на научных конгрессах, участвовал в фотовыставках в Риме, Милане, Париже и Берлине. Осенью фотограф получил золотую медаль на Международной выставке в Антверпене и награду за лучшую работу на конкурсе фотоклуба в Ницце.

Двое мужчин возле печи для приготовления плова, район Байрам-Али. Между 1905 и 1915. Фото: Библиотека Конгресса США У входа в верхний чартак (навес) Шах-и-Зинды, Самарканд. Между 1905 и 1915. Фото: Библиотека Конгресса США

В декабре 1906 года он отправился в новое путешествие — в Туркестан (ныне — южные территории Казахстана, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан). Его целью было запечатлеть солнечное затмение 14 января 1907 года в горах неподалеку от Сулюктинских копей. Облачная погода помешала съемке, зато Прокудин-Горский сделал множество цветных фотографий Самарканда, Бухары и Голодной Степи (пустыня в Средней Азии в основном в Сырдарьинской области Узбекистана).

За свою карьеру фотограф успел запечатлеть не только пейзажи, но и портреты известных личностей, среди которых — Лев Толстой и Федор Шаляпин. Причем последнего он сфотографировал в образе Мефистофеля.

Федор Шаляпин. Фото: общественное достояние Лев Толстой. Фото: общественное достояние

После экспедиций фотограф задумался о более масштабном проекте: он хотел запечатлеть всю свою страну, ее культуру и развитие. В мае 1909 года он встретился с императором Николаем II и показал ему свои работы. Цветные изображения настолько впечатлили того, что он поручил фотографу создать серию снимков, отражающих жизнь и быт народов Российской империи.

Для реализации замысла Николай II распорядился оказывать Прокудину-Горскому поддержку «на местах». Фотограф получил специальные документы, дававшие ему право беспрепятственно посещать любые уголки империи. Для поездок по железной дороге ему выделили целый вагон оборудованный фотолабораторией, для съемок на реках предоставили пароход и моторную лодку, а для работы на Урале прислали автомобиль «Форд», который был тогда большой редкостью.

Екатеринбург. Общий вид центральной части города. 1910. Фото: Библиотека Конгресса США Вид на Тифлис с Ботанической горы. Между 1905 и 1915. Фото: Библиотека Конгресса США

Несмотря на покровительство императора, значительную часть расходов Прокудин-Горский покрывал сам, а экспедиция оказалась нелегкой. В своих дневниках он писал: «Делать снимки приходилось в самых различных и часто очень трудных условиях, а затем вечером надо было снимки проявить в лаборатории вагона, и иногда работа затягивалась до поздней ночи, особенно если погода была неблагоприятна».

Уголок дачи. Между 1905 и 1915. Фото: Библиотека Конгресса США Заводской поселок Верх-Исетского завода. 1910. Фото: Библиотека Конгресса США

С 1909 по 1916 год Прокудин-Горский путешествовал по регионам Российской империи и Центральной Азии. В своих поездках он снимал городскую архитектуру, храмы, индустриальные объекты и повседневную жизнь обычных людей. Параллельно он работал над изобретением аппарата для цветной киносъемки и обучал летчиков цветной аэрофотосъемке.

Последняя экспедиция

Летом 1916 года он отправился в свою последнюю фотоэкспедицию в России — поехал снимать недавно построенный южный участок Мурманской железной дороги и Соловецкие острова. Вскоре произошла Октябрьская революция. Прокудин-Горский решил остаться в стране, став членом оргкомитета только что созданного Высшего института фотографии и фототехники. Однако уже в августе 1918 года он уехал в Норвегию и больше не возвращался на родину.

Вымирающее российское село превратилось в одну большую семью Когда-то здесь был экономический центр региона, а теперь нет даже школы. Но жители наслаждаются жизнью и готовятся к смерти поселка Общество 5 минут чтения

Спустя год фотографа пригласили работать в Англии. В 1921 году он переехал во Францию и открыл в Ницце собственную фотомастерскую. Позже туда перебралась и его семья. До середины 1930-х годов Прокудин-Горский занимается просветительской деятельностью, планируя создать новый цикл фотографий местных художественных памятников и колониальных территорий, но этот проект ему так и не удалось завершить. Последние годы жизни он провел в Париже, где 27 сентября 1944 года умер.

Группа участников строительства железной дороги близ города Кемь. 1915. Фото: Библиотека Конгресса США Река Суна, Карелия. 1915. Фото: Библиотека Конгресса США

За свою жизнь Прокудин-Горский сделал более 4000 снимков. Долгое время они оставались малоизвестными, пока в 2001 году специалисты Библиотеки Конгресса США не восстановили для выставки первые 122 фотографии из своей коллекции, включающей около 2000 работ.

Хотя до 1917 года в России цветной фотографией занимались и другие исследователи, например, Николай Ермилов, Евгений Вишняков, Яков Штейнберг, Николай Петров и Анатолий Трапани, только работы Прокудина-Горского сохранились в таком объеме. Он единственный использовал метод цветоделения Адольфа Мите, тогда как другие предпочитали автохром — более простую, но менее долговечную технологию. Автохром давал зернистые изображения, и со временем снимки выцветали, поэтому большая часть других коллекций не сохранилась до наших дней.

Этюд у водопада Кивач. Автопортрет. 1916. Фото: Библиотека Конгресса США

Сегодня известно о 2708 фотографиях Прокудина-Горского, сделанных как в России, так и за ее пределами. Судьба остальных снимков остается неизвестной. По одной из версий, часть цветных фотографий хранилась на его даче и пропала во время Великой Отечественной войны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X