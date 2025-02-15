СМИ: европейские страны тайно разрабатывают план отправки войск в Украину

Несколько европейских стран в тайне работают над планом отправки войск в Украину, чтобы обеспечить выполнение любого потенциального мирного соглашения с Россией после окончания войны. Об этом сообщает Associated Press без указания источника.

Издание отмечает, что работа над планом вызвана обеспокоенностью Европы из-за возможной смены приоритетов США. Главными инициаторами выступают Франция и Великобритания, однако другие подробности подготовки плана не разглашаются, поскольку участники переговоров не хотят давать Владимиру Путину преимущество в случае начала переговоров о мире, пишет Associated Press.

По данным издания, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны гарантии безопасности его страны. Наилучшим вариантом в это случае Associated Press называет членство Украины в НАТО. Ранее чиновники альянса рассказали корреспонденту «Холода», что там все еще считают возможным присоединение Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс никогда не обещал Украине членство по итогам мирных переговоров.

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«Я не буду вдаваться в подробности конкретных возможностей, но я согласен с тем, что если будет мир, то должны быть какие-то гарантии безопасности для Украины, и Великобритания сыграет в этом свою роль», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Associated Press отмечает, что вопрос отправки войск в Украину Европа начала изучать примерно год назад, однако опасения, что президент США Дональд Трамп может заключить мирное соглашение с Россией без участия Европы и даже Украины, ускорили этот процесс. На Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Украина не примет ни одно соглашение, заключенное «за ее спиной».

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В каком количестве европейские страны намерены отправить свои войска в Украину, пока неизвестно. Однако некоторые эксперты отмечают, что при нынешнем положении дел следует развернуть более мощный и значительный контингент, нежели просто группу миротворцев.

Ранее Зеленский настаивал на численности войск не менее 100–150 тысяч военнослужащих. В СМИ высказывались предположения о войсках в 30–40 тысяч человек. Дипломаты и официальные лица не подтвердили ни одну из этих цифр, пишет Associated Press.