Чиновники НАТО, с которыми «Холод» поговорил во время мероприятий альянса в Брюсселе 13 февраля, сообщают, что НАТО может продолжить военные поставки Украине после предполагаемого заключения мира в результате переговоров. По данным источников, в альянсе также все еще считают возможным вступление Украины в НАТО.

Ситуация на фронте очень сложная, признал источник «Холода» в НАТО. По его словам, Россия быстро адаптируется к изменениям на фронте, но обе страны несут большие потери. «Продолжается наступление России на востоке Украины, Покровск вот-вот окажется под контролем ВС РФ. Украина, в свою очередь пытается обострять ситуацию в Курской области, организуя локальные точки давления», — говорит источник.

Один из собеседников «Холода», высокопоставленный военный, работающий в НАТО, отметил, что Путин и Россия уже не в состоянии вести эту войну в одиночку, без поставок снарядов и технологий из Китая и Северной Кореи.

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По словам старшего офицера, именно поэтому Трамп хочет закончить «кровавую мясорубку войны». При этом представители НАТО сказали «Холоду», что поставки помощи и обучение солдат, скорее всего, продолжатся после заключения мира. «Пока нам не известно ни о каких указаниях и условиях сворачивания программ поставок и обучения после завершения активной фазы войны», — сообщил представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным.

Это критически важно для Украины. Президент Владимир Зеленский вчера в интервью The Economist рассказал про свой план «Б»: раз США фактически сняли с повестки вступление Украины в НАТО, теперь, чтобы обеспечить безопасность страны после заключения мира и не допустить повторения подобной агрессии со стороны Путина, Киев планирует увеличить армию фактически в два раза и «самим стать НАТО» при финансовой, технологической и материальной поддержке со стороны всего альянса.

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По словам президента Украины, в вооруженных силах страны сейчас 110 бригад — около 550 тысяч человек. Эту цифру надо довести до 220 бригад — ровно столько, по его словам, сейчас насчитывают вооруженные силы России. Как рассказал «Холоду» осведомленный источник в НАТО, центр SATU, занимающийся координацией поставок помощи и обучением украинских военных на базе мощностей альянса, может одновременно обучать всего одну бригадуличного состава ВСУ — это 5000 человек.

При этом источники «Холода» не спешат полностью хоронить идею вступления Украины в НАТО. Резолюция 2008 года, согласно которой Украина и Грузия станут участниками альянса, сохраняется — поэтому одной из целей обучения и материальной поддержки ВСУ является приведение армии Украины в соответствие со стандартами НАТО. «По крайней мере, пока эта резолюция не будет отменена во время, например, переговоров», — говорит источник внутри альянса.